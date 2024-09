Aruba tambe mester ta hopi atento cu posibel sicarionan potencial den edad di adolescencia

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) Tin un preocupacion grandi den comunidad, pasobra tin ciudadanonan cu a constata cu na Aruba tin cierto hobennan cu ta amenaza otro cu morto, y via mensahe ta bisa cu si nan lo topa otro na caya, ta bay los tiro riba su cabes.

E hobennan aki, cu por ser considera “Sicarionan potencial” cu mesora cu nan a caba di manda un mensahe, ta delete. Pero ya e victima di nan “bullying” (si por yame asina) si ta keda cu spanto y ora nan conta nan mayornan, nan no tin un prueba contundente pa pone denuncia.

Esaki ta un desaroyo cu no ta deseable, pero cu ta sosode na mayoria pais rond mundo, y lamentablemente, el a yega Aruba tambe. Ken tin e falta? Amenazanan asina ta sosode akinan tambe! Ken nos por culpa? Tin hopi factor awendia, manera e influencia di cierto rednan social cu ta pone yen di challenges na e usuarionan jong, ta tenta nan pa wak con fuerte y balente nan ta, si nan por bay contra “e sistema”, contra tur norma y balor, y hasta pa bay contra e leynan cu ta rigi e pais.

Podise e hobennan agresor aki ta bin di hogarnan disfuncional, cu no conoce norma, balor, disciplina, respet. Di mayornan bringado, di famianan insigur y infeliz, cu no por wak cu bon wowo e bienestar di otronan.

Tristemente, tin hopi mucha muher (den bario y na scol tambe) cu ta forma grupo instigado, cu ta haci bullying, cu ta cera pacto cu muchanan homber cu tin mal comportacion, pa nan haci otro muchanan muher daño pasobra nan ta jaloers cu ta bunita, cu ta inteligente, cu bay bon na scol, y si e combersa cu cualkier alumno cu e grupo ey ta interesa den dje, eynan ta surgi nan gara violento y ta maltrata nan victima fisicamente tambe.

E tipo di menaza cu a wordo describi na comienzo di e articulo aki, tey, na lorada di e skina, tey via Whatsapp, tey di boca pa boca, tey den pauze na scol y paden di klas, y posiblemente hasta e docentenan a cansa of a custumbra cu e desaroyo aki, cu sigur no tabata sosode den tempo nan mes tabata adolescente, pero nan no sa con pa maneha esaki, ta laba man, y ta laga e problema entre alumnonan escala, pa nan cuenta.

Lo ta bon si, si autoridad policial vooral e departamento cu ta atende cu mucha, investiga un ke otro y mayornan cu no ta agresivo, cu no ta busca problema, no keda keto si. Pone denuncia na Kinder- en Zeden Politie. Polisnan di e departamento aki ta hopi atento, tin oido pa scucha, nan ta averigua ora nan haya prueba y ta actua. Algo mester wordo haci pa pone un stop na e tipo di amenazanan cu arma blanco of di candela den man di hobennan mes. Ta hopi arma ta circula na Aruba, no solamente cerca adultonan pero den man di mucha y hobennan tambe. Shonnan, un peligro latente ta menaza nos futuro generacion.