Aruba ta recuperando financieramente

ORANJESTAD (AAN): Banco Central di Aruba a produci y publica e estado di economia pa e parti final di aña 2022. Akiden ya caba bo ta mira bon noticia pa nos pais riba e parti economico.

E produccion economico a supera nivel pre-pandemico den 2022 nificando cu nos ta afo di e temporada di pandemia economicamente. Danki na nos forsa tursitico den

2022 Aruba a registra un crecemento di 9.6% den e Producto Domestico Bruto real (Real GDP) y cual a surpasa e nivel pre-pandemico. Esaki ta mustra cu realmente nos industria turistico ta uno solido, pero nos no por keda sin fortifica esaki.

E crecemento di aña pasa tawata uno across the board, solamente riba e promedio di estadia esaki no a resalta. Nos a supera aña 2021 cu 18,5% den 2022, mirando cu nos ocupacion a yega te 75% pa loke ta trata nos hotelnan. Y demas indicadornan, cu excepcion di promedio di estadia a crece cu 30%. Tambe e cantidad di turistanan crucero a aumenta for di 135.953 pasahero na 2021 te 610.474 na 2022.

Algo impactante ta cu e averahe di entrada for di cambernan hotelero disponibel (RevPar) a conoce un aumento di 56.5%. Pesey mi ta keda remarca te cu awe cu mi no ta compronde con e hotelnan ta e promenan cu a manda hende cas, sin a duna nan sosten den pandemia na su trahadornan. Pasobra atrobe bo ta mira cu nan tin e mihor rendimento pa loke ta entrada di e industria turistico.

Den 2022, e indicadornan di inversion a mehora compara cu 2021 y mayoria di e aumento tabata empuha pa inflacion. Ya caba hipoteca pa vivienda y importacion di material di construccion a crece den 2022 y cu si DIP cuminsa ta otorga terenonan y bira mas efectivo, nos lo mira un crecemento aun mas grandi. Akinan ta algo cu for di parlamento nos a bin ta pushando pa mira un cambio pa mihor riba esaki. Pa terenonan di cas y comercial wordo entrega, pero principalmente na nos localnan.

Pa loke ta trata finansas publico tambe bo ta mira un adelanto. Na 2021 e deficit fiscal tabata 494.8 miyon florin, na 2022 esaki a reduci te na 47.5 miyon florin, cual ta un bahada fuerte cual gobierno a percura pe. Esaki mas bien a concretisa di e forma aki pa motibo di un reduccion di e gastonan gubernamental y na un aumento den entrada di gobierno atrobe como resultado di e recuperacion abrumador di e sector turistico.

Loke si tin di vigila ta e debe di gobierno cu a aumenta cu 62 miyon florin y a yega 5717.6 miyon florin na december 2022. Nos kier evita cu nos debt to GDP mira un crecemento si acaso economia nivela. Esaki no ta loke ta spera si, pero mas bien cu lo sigui mira un crecemento economico cu lo sigui pusha y baha e debt to GDP pa 2023. Actualmente nos ta na 88.3% di nos Debt to GDP cual realmente ta nifica cu nos ta na mitar caminda di unda nos kier ta como pais.

Actualmente na IPKO nos ta intercambiando di pensamento cu parlamentarionan Hulandes di coalicion como cu pais Aruba mester busca y logra un mihor interes di refinanciamento pa e debe di Covid-19 cu ta caduca 10 di oktober di e aña aki. Nos ta kere cu nan na nan turno lo por influencia nan gobierno den fiha un posicion mas husto pa cu nos pais. Pa nos por refinancia nos debenan di pais na mihor interes, esaki lo por nifica un recuperacion aun mas grandi di locual nos ta experienciando.