Aruba ta mina di oro, pero nos tur a descuida

“Ami ta stima Aruba” “Ta e hendenan ta e problema” ta expresionnan cu bo ta scucha.

Hopi di nos ta cana bati riba nos pecho cu nos ta stima Aruba y ta agradecido pa e oportunidad cu Aruba a duna nos. Sea ta Arubiano of Arubiano nobo cu a haci Aruba su cas, of un turista bishitando nos isla.

Bo ta corda con limpi Aruba tabata ta, tur caminda cu bo core, Aruba ta limpi. A crea programanan di Turismo pa apoya nos isla, nos Turismo, decadanan atras. Kita of pone, e Pandemia a laga bo realisa con importante ta pa bo cas, pa bo cura, pa bo bario y bo pais ta limpi sino nada bon ta flui.

Ora bo cana den caya y bo mira sushi cu otro a laga atras of biento a hiba te caminda bo ta, y bo ta pasa lage y sigui bay..ta bisa hopi di nos como hende. Cana rond di bo cas, bisti bo handschoen y piki sushi tira afo.

Nos ta respeta leynan, duna ehempel na esaki tambe, corta mata cu ta sali di bo cura, cu por stroba e peaton of auto cu ta pasa. Antes nos tabata yuda otro den weekend haci tereno limpi cu tractor maske ta di bisiña of amistad, pasobra un tereno limpi band’i cas of kita auto of sushi di tereno kiermen prosperidad pa un y tur.

E responsabilidad ta di cada un di nos. Stima bo isla kiermen stima su hendenan, bo bisiña, enbes di sali ta zundra, puntra bo mes kico bo por haci pa yuda e situacion drecha. Respeta bo bisiña y durante aña laga bo orguyo di color politico un banda y conviví manera ruman.

Ora bo mira sushi den mata pega dilanti bo cas, bo ta piki esaki benta esaki afo pa bo por sinti orguyoso pa bo mes di a haci un gesto bon pasobra abo SI ta stima bo isla?

Bo ta corda con antes e piscadonan tabata bini hunto pa haci Aruba su lama limpi, kita zeewier di laman y haci parti limpi pa hende por landa. E zeewier aki tabata wordo laba, procesa y reusa den otro productonan.

Bo ta corda ora cu bo ta core rond di Aruba, tur cas ta nechi manteni y camindanan cu tin mata ta stroba, nos hendenan mes tabata atende y no warda riba Gobierno pa tuma accion?

Bo ta realisa cu mientras nos laga placa domina nos pensamentonan, nos manera di biba, nos ta depende di esaki. Nos a lubida cu intercambio di servicio tambe ta un manera pa sobrevivi na momento cu nos no tin e cen necesario pa haci esaki. Hopi di nos tine dificil, pero no kita e atencion di loke ta importante, loke nos merece ta libertad financiero.

Bo ta realisa cu si nos bini hunto, nos por logra hopi? Lanta Ariba y cuminsa yuda bo prohimo.

Bo sa combersa cu bo bisiña ultimo dianan aki? Corda cu combersacion cu bo ta hiba cu bo bisiña tambe ta politica, pero den un nivel diferente cu nos gobernantenan. Ta mesun hende nos ta y semper lo keda.

Green Movement- “Biba Consciente den nos Medio Ambiente”