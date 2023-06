Aruba ta den situacion alarmante

The content originally appeared on: Diario

​

Mandatario di Finanzas di Curacao ta bati alarma durante simposio

ORANJESTAD (AAN): Den un combersacion cu abogado mr. Ricardo Yarzagaray y fiscalista, el a mustra su preocupacion pa loke a wordo treci padilanti luna pasa den un simposio riba impuesto. Mr. Ricardo a mustra cu Aruba ta den un situacion sumamente dificil.

SIMPOSIO PA DESPEDIDA DI HUES DI IMPUESTO

Dia 17 di april 2023 tabata tin un interesante simposio na Universidad di Aruba (UA) riba diferente temanan relaciona cu impuesto local y internacional. E evento aki tabata bon atendi pa tanto profesionalnan local como di e otro partinan di reino.

Motibo pa e simposio aki tabata e despedida di e conocido y aprecia honorabel Huez di Impuesto mr. Mari de Werd cu pa hopi tempo a fungi como Huez di Impuesto pa tur e seis islanan den Caribe.

Organisatoriamente Aruba ta e cede di e departamento di impuesto pa Corte Comun di e seis islanan. Diferente orador cu amplio conocimiento riba e tereno fiscal a tuma palabra y a trece diferente temanan importante dilanti. Presente tabata tambe basta fiscalista, dignatario, hefe nan y integrantenan di tanto e departamento nan di gobierno como tambe di area nan di sector priva concerni ademas di hopi juez di corte comun cu a bin pa gradeci Sr. De Werd pa e trabao bon desplega den e ultimo dicennianan como Huez den Caribe. Mr. Yarzagaray a bisa cu nos lo haya su falta mi mester bisa.

INGRESO FISCAL A MEHORA

Di parti di gobierno di Aruba tabata presente nos Prome Minister sra. Evelyn Wever Croes y e minister di Finansas sra. Xiomara Maduro. Sra. Wever Croes ta esun cu tin e experiencia riba tereno di impuesto mas grandi ya cu den pasado e tabata entre otro directora di departamento di impuesto di Aruba, Abogado Fiscal y despues Prome Minister di pais Aruba. Den su disertacion el a mustra entre otro con, durante su maneho, Aruba su ingreso di impuesto a bay di 60% directo y 40% indirecto pa awor esta 60% indirecto y 40% directo na ingresonan fiscal pa pais Aruba. Un gran logro con cu bo bir’e nos mester constata. Duna cesar loke ta di cesar.

CURACAO CU HOPI RETRASO DI COBRAMENTO DI BELASTING

Tambe tabata presente y a hiba palabra e Minister di Finanzas di pais Curacao, su excelencia señor Javier Silvania. Su disertacion tabata claro y di nivel halto y tabatin un dimension hopi pragmatico. E sala a biba e discusion cu a surgi como consecuencia di locual e mandatario aki a trece padilanti na Aruba. Normalmente politiconan tin masha hopi miedo mes pa admiti ora algo ta structuralmente robes den nan “cartera”. Wel, aki ta caminda señor Silvania a basha abao y a sorpresa y laga tur hende den sala babuca cu su honestidad tocante e realidad di e problema actual na Curacao den cobramento di impuesto atrasa como tambe e forma pragmatico cu e ta hibando su maneho pa purba elimina e retrasonan den e parti di cobramento di “belasting” na nos hermana isla.

Kiko ta e problema? Mandatario Silvania a trese padilanti cu na e momentonan aki, e departamento di impuesto di Curacao tin un retraso di 40.000 (40 mil) “bezwaarschrift” cu no a ser trata na tempo! Pa e motibo aki tin hopi placa riba caya cu gobierno di Curacao no por cobra y cu consecuentemente no ta aporta na e ingreso y redistribucion di placa pa desaroyo di pais Curacao.

MANEHO NOBO NA CURACAO

E mandatario di Curacao a bisa cu a introduci un maneho nobo. E maneho nobo ta encera cu pais Curacao lo no manda deurwaarder (lesa invordering) cobra nada mas di impuesto for di prome cu e aña 2007!

E mandatario ta considera esaki, gastamento di tempo, placa y energia. Señor Silvania a bisa cu e no ta baya manda deurwaarder cobra un señor of señora di edad cu tin mil florin pa luna na pensioen, pa forza nan paga 50 florin pa luna pa paga debe hopi bieu / atrasa. Esey ta bay stop y na luga di esey lo manda deurwaarder bay cobra e hendenan cu hopi placa cu ta biba den “gated communities” caminda si ta bale la pena pa cobra hende pa aporta na caha di gobierno.

Pa ilustra su preocupacion cu e situacion burocratico y ineficiente actual, señor Silvania a menciona cu na e momento cu e ta para aki na Aruba riba 17 di april 2023, por ehempel, na Curacao ainda nan no a manda cobransa di erfpacht di 2022! Algo incomprendibel pa e mandatario.

Riba preguntanan di sala den e discusion cu a sigui riba e ehempel di no cobra señor of señora di edad cu tin mil florin so di entrada, señor minister Silvania a splica cu e hecho cu e no ta manda deurwaarder cobra nada mas di prome cu 2007 no kiermen cu nos ta papia di “kwijtschelding” o sea elimina. Si e hendenan kier paga voluntariamente esey semper ta keda posibel. E mandatario a mustra cu aki ta trata di e uso mas efectivo di e recursonan na disposicion di gobierno pa cobra impuesto (invordering) loke ta necesario pa e “barco no zink”.

ARUBA DEN SITUACION ALARMANTE

Den e discusion tambe a sali na cla cu Aruba tambe tin su cruz scondi ta carga … E mandatario di Curacao a bisa cu na Aruba su departamento di impuesto tin retraso di 100.000 “bezwaarschrift” bieu cu no a ser trata ainda! Por a compronde cu tin hasta “insiders” cu ta bisa e ta mas anto cu nos ta papiando di 180.000 bezwaarschrift cu falta pa ser trata ainda.

Mr. Yarzagaray a mustra cu aki ta papiando di retrasonan structural di e magnitud aki cu casi no por wordo resolvi na forma normal. E problema aki no ta algo di awe ni ayera sino un problema cu a bin ta acumula pa hopi tempo caba. E ta algo cu ningun di e gobiernonan di Aruba a durf di papia di dje.

Awor ta e minister di Finanzas di Curacao ta bin duna tur den sala un baño di awa frieu pa nos lanta fo’i soño.

Ta asina cu Aruba tin seis (6) inspecteur di belasting ta traha cu alma y cuerpo na e departamento pero si ta papiando di 180 mil bezwaarschrift atrasa, esey kiermen cu cada un di e inspecteurnan lo mester bay dicidi riba 30 mil bezwaarschrift den un periodo cortico … esey no lo bay funciona. Mr. Yarzagaray ta puntra, porta mester desaroya un sistema di software di AI (Artificial Intelligence) y ChatGpt pa laga computer resolve e retrasonan aki? Pa cu esaki, mester tin hopi cuidao, ya cu ta hustamente esey ta loke a causa e “Toeslagenschandaal” na Hulanda.

Loke si porta ta posibel ta pa screen cuanto “bezwaarschrift” di impuesto riba ganashi tin (“Winstbelasting”), cuanto bezwaarschrift tocante impuesto di entrada (“Inkomstenbelasting”) tin y cuanto bezwaarschrift tocante impuesto di entrada comercial (“BBO”) tin etc. Tambe por pensa pa no cobra nada mas di prome cu 2007 mescos cu na Curacao.

Cuanto e total lo baha e ora? Mr. Yarzagaray ta puntra, pakico no ta kita tur cos bao di 500 florin for di mesa? Cuanto bezwaarschrift tocante “verzuimboetes” (boet pa motibo di entrega -un tiki- laat di e aangifte BBO?) ta cay afo den un solo biaha? Un cos ta sigur: Si no resolve e problema structural di e indole aki (retraso pa dicidi riba “Bezwaarschriften”) e lo tin consecuencia riba ful e sistema di cobramento di Aruba.