Cuerpo Policial cu respet pa agente cu a haci su best pa yuda dos victima

Parlamento no por keda man cruza den proceso na un Rijkswet

Conoci como un “Isla Feliz”, Aruba ta consolida su reputacion como un destinacion confiabel y sigur, ofreciendo hopi mas cu djis beachnan bunita. For di e areanan protehi di Parke Nacional Arikok te cu experiencianan cultural manera Carnaval y atraccionnan manera Butterfly Farm, Aruba ta sigui ta un excelente opcion pa e biaheronan cu ta en busca di trankilidad.

“E reconocemento aki no ta solamente un testament di stabilidad y resiliencia di Aruba, pero tambe di e esfuersonan colectivo di nos comunidad, oficialnan di siguridad publico y partnernan di turismo cu ta traha incansablemente pa garantisa cu cada bishitante ta sinti nan mes bonbini y protegi”, asina Minister Wendrick Cicilia a expresa.

Compila pa Always All Inclusive, un ekipo di expertonan di siguridad di biahe di Sandals Resort, e indice a evalua e factornan clave di siguridad incluyendo conseho di biahe di Merca, tasa di criminalidad, riesgo pa horcan y preparacion pa cuido di salud. Aruba a obtene e puesto number 1, liderando e region den siguridad general cu un puntuacion casi perfecto.

