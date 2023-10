Aruba ta anfitrion di Conferencianan di Convenio di Cartagena

The content originally appeared on: Diario

Minister Ursell Arends:

ORANJESTAD (AAN): E siman aki Aruba lo ta e anfitrion di 19 Conference of Parties (COP) di e Convencion di Cartagena pa e Proteccion y e Desaroyo di e Medio Ambiente Marino den e Region di Caribe.

E Convencion di Cartagena ta un tratado internacional cu ta destina pa proteha y preserva e medio ambiente marino y costal den e region di Caribe. E tratado aki a ser adopta na 1983 na Cartagena de Indias, Colombia. E ta un di e convencionnan di lamanan regional desaroya bou di e auspicionan di e United Nations Environment Programme (UNEP).

E obhetivo principal di e Convencion di Cartagena ta preveni, reduci y controla e contaminacion di e medio ambiente marino den region di Caribe y promove e desaroyo sostenibel cu maneho di recursonan natural.

COP ta e entidad cu ta goberna e Convencion di Cartagena. E ta reuni periodicamente pa controla e implementacion di e convencion, tuma decision ariba su funcionamento continuo y adopta medida pa aborda problemanan ambiental emergente den e region.

Pues e Convencion di Cartagena ta abarca un area geografico amplio, cu ta inclui e awanan costal di 28 pais y teritorionan di Caribe, cu ta extende di e Golfo di Mexico y Caribe te e Atlantico tropical.

E convencion aki tin varios protocol cu ta aborda preocupacionnan ambiental specifico den e region. Un di e protocolnan mas conoci ta e Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW Protocol), cu ta enfoca ariba e conservacion y maneho di biodiversidad y areanan proteha.

COP 19, conoci tambe como e ’19th Conference of the Parties to the Cartagena Convention’, ta un di e reunionnan periodico celebra pa e miembronan di e convencion. E conferencianan aki ta brinda un plataforma na e paisnan miembro pa discuti y coordina esfuersonan pa aborda problemanan ambiental marino, incluyendo contaminacion, e conservacion di habitatnan y e maneho sostenibel di pesca.

E conferencianan aki ta esencial pa mantene e cooperacion entre e paisnan di Caribe y pa avansa e obhetivonan di e Convencion di Cartagena den e proteccion y desaroyo di e medio ambiente marino y recursonan costal di e region.

Minister Arends ta orguyoso di por participa como Pais y tambe honra di por presidencia e conferencianan aki como reino. Aruba seguramente ta keda dispuesto pa aporta na nos bienestar di medio ambiente den Caribe.