Aruba ta #12 na mundo y #1 den Caribe segun Tripadvisor

The content originally appeared on: Diario

Categoria: “Trending Destinations” — ORANJESTAD (AAN: Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a ricibi e grato noticia cu Aruba a keda scogi pa siguidonan di Tripadvisor como e destinacion #1 den Caribe den e categoria “Best Trending Destinations in the World”.

E reconocimento aki ta resultado di e revision anual cu e portal Tripadvisor ta haci basa riba e opinionnan di nan siguidonan di tur parti di mundo y ta publica den e “2022 Travelers’ Choice Best of the Best Awards for Destinations”.

Ta un orguyo pa Aruba forma parti di e categoria aki cu ta enfoca riba destinacionnan cu ta trending cu ta “on the up and up”, pues cu ta mas busca, mas pidi, y cada dia birando mas conoci y recomenda.

Riba e lista aki, Aruba ta riba e di 12 puesto, despues di otro destinacionnan cu no ta den Caribe. Despues di Aruba, e otro destinacionnan den Caribe menciona ta Republica Dominicana (17) y Sint Maarten/Saint Martin (19).

Aruba tambe a ricibi reconocimento como e di 12 destinacion mas popular mundialmente entre “Sun Seekers”, esta e biahero cu ta prefera of busca un destinacion “cu solo”. Riba e lista di “Top Destinations for Sun Seekers”, Cancun ta number 1, sigui pa otro destinacionnan Mexicano; y Republica Dominicana ta e destinacion “top” den nos region.

Ta importante pa nota cu Tripadvisor no ta haci uzo di un panel di hurado of experto den biahe pa compila su listanan, pero ta usa informacion di e persona cu tin un experiencia personal, e biahero cu a inverti su tempo y placa y a bishita e destinacion.

Tur aña Tripadvisor ta revisa e informacion cu nan usuarionan ta comparti y publica riba e website. E datonan cu ta wordo uza ta e “reviews” y “ratings”, pues e reseña y calificacionnan, y segun e opinion di e biaheronan Tripadvisor ta compila diferente lista unda ta comparti cua ta e miho destinacionnan pa biaha. E listanan ta inclui destinacionnan popular, destinacionnan cu ta creciendo den popularidad, destinacionnan preferi pa nan ofertanan culinario, y mas.

Tripadvisor ta e portal mas importante mundialmente den su segmento y biaheronan rond mundo ta uza e informacion comparti pa otro biaheronan como referencia pa scoge nan destinacion.

Carol Johnson, Sr. Client Principal Partner – Florida, Caribbean y International East pa Tripadvisor a expresa cu apesar di e variantenan nobo y incertidumbre global, e deseo pa biaha ta keda mas fuerte cu nunca.

“Un sondeo di Tripadvisor entre usuarionan den cinco mercado rond mundo recientemente a mustra cu e intencion pa biaha na 2022 ta mas halto cu e cantidad di “travel respondents” cu a berdaderamente haci un biahe na 2019…Den mi opinion e categoria “Trending Destinations” ta hopi significante y prominente,” el a agrega.