Aruba su prome evento dedica na Industrianan Cultural y Creativo

Conferencia CreActivo 2024:

ORANJESTAD (AAN): Durante un conferencia di prensa diahuebs atardi, Edjean Semeleer di Fundacion Go Cultura anuncia e prome Conferencia CreActivo 2024. Aruba su prome conferencia cultural y creativo di e indole aki, cu lo bay tuma luga dia 8 y 9 di oktober 2024 for di 9 am pa 4 pm na Renaissance Convention Center. CreActivo 2024 ta caminda abo artista, ser creativo, visionario y lider por conecta y wordo inspira door di personanan dinamico y briyante den nos Industrianan Cultural y Creativo.

Durante dos dia lo bay tin actividadnan, sesionnan y tambe presentacionnan di diferente oradornan internacional. Entre otro;

John Howkins, cu ta wordo considera como e “tata di e economia creativo”, ta un lider strategico den e area di creatividad y innovacion. Reconoci pa su bukinan influencial: “The Creative Economy” (2001), “Creative Ecologies” (2006) y “Invisible Work” (2020). Su experticio ta enfoca ariba exploracion di nos futuro di trabounan laboral y AI of Inteligencia Artifical, caminda el a comparti su experticio y conocemento cu mas di 30 pais mundialmente, entre otro na Inglatera, Australia, Sur Korea, Brazil, China, Singapore, Merca y mas. Cu un carera cu ta inclui publicacionnan, TV, film, y media digital, Howkins tin un rol importante den medianan manera HBO, Time Warner y otro companianan di media entre otro CREATEC, Tornado y BOP Consulting.

Felipe Buitrago Restrepo, un lider experto den e sector di Cultura y Economia Creativo y Information & Communications Technology, cu mas di 22 aña di experiencia. Como ex-Minister di Cultura di Colombia bao di ex-Presidente Iván Duque, e tin un rol crucial den maneho publico. Buitrago tambe ta e co-autor di “The Orange Economy: An Infinite Opportunity” y “Orange Economy: An Infinite Reality “ hunto cu ex-Presidente Iván Duque. Tambe el a colabora den “The No Collar Economy” hunto cu Sam George. Su trabounan extensivo den investigacionnan y maneho publico pa cu Cultura, Creatividad y Innovacion ta sumamente importante pa economia creativo den su totalidad.

John King, ta e Minister di Economia Creativo, Cultura y Deporte na Barbados desde aña 2018 bao di Prome Minister Mia Mottley. Su liderazgo y maneho a hunga un rol fundamental den e avance di e Industria Creativo di su pais, integrando arte, cultura y deporte den e economia nacional. King a realisa iniciativanan manera Crop Over y a demostra su sosten valioso na artistanan y sernam creativo local cu entre otro subsidio y a fortifica e identidad cultural di Barbados, posicionando e pais como un lider den economia cultural y creativo, pues e “Orange Economy”.

Clara Reyes, ta directora di e Departmento di Cultura di Ministerio di Educacion, Cultura, Hoben y Deporte na St. Maarten. Como un defensor prominente di cultura, artista, y educador, Reyes ta dedica na perserva cultura di Caribe cu su trabou den danza, teatro, y herencia cultural. Como co-fundador y Director di e National Institute of Arts (NIA), e tin un rol crucial den e formacion di e panorama cultural den nos region Caribe y ta aporta na e sosten di tur artista caribense.

Elton Villarreal, ta un trainer internacional nativo di Curaçao, conoci pa su experticio den “leadership development” y tambe educacion experiencial. Den su carera e ta train personanan individual y organisacionnan grandi globalmente na paisnan manera Bolivia te cu Japon. Villarreal ta reconoci mundialmente pa su trabounan den dialogo democratico y resolucion di conflicto. Villarreal ta un facilitador y mentor pa hobennan, artistanan, sernan creativo y lidernan den comunidad y su meta ta pa sigui engrandece cada persona su habilidadnan y confiansa den su mes a traves di workshops y coaching.

Durante CreActivo 2024 tambe ta bay tin presentacion di nos oradornan local cu lo contribui cu nan idea y motivacionan pa e desaroyo di nos Industrianan Cultural y Creativo. Esnan cu lo presenta lo ta entre otro, Arthur Loefstok y Edjean Semeleer di Fundacion Go Cultura cu lo pone enfasis riba e importancia y potencial di formalisa y desaroya e industrianan aki pa Aruba. Tambe Ronella Croes y Derchlien Dijkhoff di Aruba Tourism Authority cu lo splica dicon e ta esencial pa e Industria di Turismo asisti y apoya den desaroyo di un industria nobo y cu hopi potencial pa nos isla.

Otro bosnan local lo ta Mary-Ann Falconi Rasmijn di Impact Hub, cu lo enfoca riba e balor di data y evidencia pa crea strategia di desaroyo, empoderamento y transformacion danki na e industrianan aki.

Daniel Tecklenborg di CEDE Aruba lo enfoca riba e potencial di e industrianan aki pa transformacion social. Cherryldine Buckley di SMAC lo enfoca riba e impacto di nos carnaval. Tambe varios ser creativo exitoso lo ricibi un spotlight y hopi mas!