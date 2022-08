Aruba Regatta ta cla pa inicia 19 di Augustus proximo

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Bao di e slogan ‘Ban Nabega Hunto’ (Let’s sail together),

Aruba Regatta ta trece deporte, hende y naturalesa hunto pa prome biaha despues di un pausa di tres aña.

The Aruba International Regatta lo tuma lugar dia 19, 20, y 21 di Augustus 2022. E fundacion su vision ta pa crea un plataforma cu ta conecta hende cu experiencianan tremendo di water sport, y regatta ta enfoca riba e comunidad di nabegadornan hoben, cu meta pa expande e siguiente generacion di nabegadornan riba nos isla. The Regatta ta haya cu deporte ta hunga un rol hopi grandi den sigura un futuro sostenibel pa nos generacion actual y esnan cu ta bini. Conexion cu naturalesa ta loke ta yuda nos ta mas consciente di nos relacion cu e universo. Ora nos siña nabega, nos ta desaroya un respeto y deseo pa cuida nos lama, como embahadornan di e bunita mundo rond di nos.

Calender di eventonan E opening event di Aruba International Regatta lo ta riba diabierna 19 di Augustus, na Universidad di Aruba hunto cu FPNA combersando riba e marine park. Caredanan ta planea pa diasabra 20 di Augustus y diadomingo 21 di Augustus, 2022.

Localidadnan Dos dia emocionante di nabegacion y diversion ta planifica na tres localidad: Surfside Beach, Fisherman’s Huts anto e beach pabao di West Deck, cu lo host e siguinte caredanan: 1. Optimist Beginner, 2. Optimist Advanced, 3. SailQube, 4. F11, 5. Miniatuur Criollo, 6. Miniatuur Open 7. Sunfish, 8. Beachcat, 9. Windsurf Beginner, 10. Windsurf Advanced, 11. Kite Beginner, 12. Kite Advanced, 13. Yachts Open, 14. Yachts Pro, anto e cantidad di yatenan final lo wordo revela na comienso di e Regatta. Tur boto lo haci nan careda na Oranjestad su waterfront cual ta premira di bira algo spectacular.

Registracion Tur capitan, crew, boluntario, sponsor, clubs, y cualkier persona interesa den Aruba International Regatta por registra riba e portal y haya tur informacion necesario via www.aruba-regatta.org, of email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Trofeo Ernest ‘Ernie’ Kervel – Sunfish Class Regatta ta orguyoso di por anuncia introduccion di trofeo EK pa sunfish class na honor di e homber cu a crea e base pa e deporte aki na Aruba, specialmente den sunfish class. E ganado di sunfish class lo ricibi e trofeo EK pa want’e te cu otro aña pa e siguiente Regatta.

Ernie tabata presidente di ISCA entre 1983 pa 1984, un miembro di hopi tempo na ISCA World Council, y tambe un Lifetime Member di e Class, den honor di su liderazgo grandi. Kervel a maneha Sunfish Club Aruba, Aruba’s National Sunfish Class Association, pa hopi aña. Sunfish Club Aruba a host e Sunfish World Championship tres biaha: na 1974, 1980 y 1987.

Ricibiendo e titulo di Sunfish Club Aruba Member of Honor, Ernie tabata e motor tras di e organisacion di e eventonan di clase mundial aki. Mas cu 100 sunfish sailors for di varios parti di mundo a bishita Aruba cada bes.

Un di e caredanan lo wordo dedica na Capitan Mario Maduro, kende tabata na cabes di Mi Dushi pa hopi aña. El a fayece inesperadamente na Maart 2020, despues di a sirbi industria turistico y comunidad di nabegacion na Aruba cu hopi pasion pa henter su bida.