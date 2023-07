Aruba posiciona number 1 riba e lista di clima di inversion den Caribe pa di 3 aña consecutivo

The content originally appeared on: Diario

​

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ORANJESTAD (AAN): Caribbean Investment Climate Index (CICI) ta un indice economico pa paisnan den region di Caribe. Desde 2021, Economisch Bureau Amsterdam (EBA) ta haci un estudio riba e atractivo di e clima di inversion den e region di Caribe. Pa nos, como un isla chikito, y cu ta depende riba e pilar economico turismo, ta necesario y importante pa atrae inversionnan pa nos pais. Den e grafico adhunto, por nota cu Aruba, pa di tres aña tras di otro, ta lidera den e ranking di Caribe cu e clima di inversion mas atractivo.

E indice di ranking ta encera 17 pais y 18 indicador institucional, economico y financiero cu ta haci cu un pais den e region di Caribe ta mas of menos atractivo pa inversionistanan. E paisnan involivi den e indice segun e posicion di e ranking ta Aruba, Sint Maarten (parti Hulandes), Puerto Rico, Bahamas, St. Lucia, Antigua and Barbuda, Corsou, St. Kitts and Nevis, Republica Dominicana, Greneda, Dominica, Barbados, Jamaica, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Cuba, y Haiti. Por nota cu e 3 paisnan di Reino Hulandes den e region Caribe, ta posiciona den e prome diesnan, Aruba na prome luga, Sint Maarten na di dos luga, y Corsou na di 7 luna.

“E conclusionnan di e estudio aki y su clasificacion di 2023, ta un indicacion fuerte cua pais den nos region ta recuperando fuertemente di e crisis di pandemia y cua pais ta recuperando menos bon. Aruba ta recuperando y esaki ta danki na e vision di Gabinete Wever-Croes y principalmente danki na e esfuerso di cada ciudadano di nos pais. Nos no ta ainda unda nos mester ta, pero nos ta riba e bon caminda. It will only get better”, Prome Minister di Aruba, señora Evelyn Wever-Croes a expresa.