Aruba no a haya aanwijzing pasobra e isla ta riba e bon caminda

The content originally appeared on: Diario

Segun Marco Berlis:

ORANJESTAD (AAN); Diabierna mainta Secretaria di Estado señora Alexandra van Huffelen a comparti e grato noticia cu Aruba no ta haya un aanwijzing di RMR. Esaki ta pasobra cu gobierno a adapta e presupuesto 2022 suficiente na e normanan di RMR cu e mester a cumpli cu ne, y asina señora Van Huffelen a elogia e esfuerso di gobierno y su profesionalnan cu nan ta riba e bon caminda.

Segun Marco Berlis, parlamentario di MEP, ta importante pa Aruba yega na un finanzas y economia sano y cu e por paga su debe y haci inversionan atrobe den e pais. Esaki ta e enfoke di Hulanda, pero tambe di gobierno cu a bin hereda un megadebe cu tabata casi na 90% di nos GDP, sin conta proyectonan PPP aden.

Cu e decision aki di no duna gobierno un aanwijzing, un etapa nobo ta cuminsa. Un etapa unda cu nos fraccion di MEP a demostra curashi ora di mester a tuma decisionnan y un postura fuerte ora cu mester a trata e tema di 5% back pa ambtenaarnan y tambe e ley di LNT, cu nos fraccion a amendeer.

Oposicion tabata categoricamente encontra di esaki y a vota CONTRA ambos, e 5% back pe ambtenaarnan y nan tabata kier a pasa e LNT manera e tabata. Dowers a hasta chercha nos fraccion cu e ley di LNT lo bin back y cu nos lo mester pasa esun original.

Aki bo ta wak cu e ta tuma vision y curashi pa tuma decisionnan cu ta beneficia pueblo. Como representante di pueblo bo mester ta profesional suficiente y alavez tribi di keda na mesa, dialoga, studia posibilidadnan, haci investigacion y esfuerso necesario pa bringa pa pueblo. Hasta si esaki ta contra di e boluntad di Hulanda.

Tambe mi a expresa na varios ocasion cu nos como Parlamento mester para pa nos pensamentonan y ideanan, y lucha pa nos pueblo, hasta si Hulanda no ta di acuerdo cu algun di e puntonan. Mi ta kere den keda dialoga, para pa loke ta corecto y husto, tin un postura positivo na tur momento cu Hulanda, y asina tambe ta alcansa nos metanan colectivamente. No tur ora nos lo por topa otro, pero como representantenan di pueblo nos mester pone nos pueblo prome. Oposicion no ta dispuesto pa haci esey y ta keda pusha pa aanwijzing, dobla pa tur loke CAft kier sin tene pueblo na cuenta. Sin tene cuenta cu empleadonan di Serlimar, sin tene cuenta cu RWZI, sin tene cuenta cu e homber chikito, y sin tene cuenta cu nan mes, esta Marisol y Mike Eman a aproba y maneha nos pais como ex-premier y ex-voorzitter di Staten y a hiba nos pais den e crisis mas financiero mas grandi den historia di nos pais. Awe Marisol ta haci manera e no sa di nada y no tin culpa, pasobra e ta lider di un Partido nobo. Marisol, bo man y bo actonan ta mes sushi cu esun di Mike Eman! Ambos di boso a zorg pa CAft yega Aruba, ambos a causa y aproba e megadebe y awor boso ta elogia y kier apoya tur punto di CAft cu boso mes a bringa na 2015?

Cu e declaracion di señora Alexandra van Huffelen, Secretario di Estado di Hulanda, nos pueblo por finalmente wak cu Hulanda ta aproba e maneho di gabinete Wever-Croes-II, ta elogia su progreso y su resilencia. For di akinan un pabien grandi pa minister señora Xiomara Maduro y tur su profesionalnan, minister President señora Evelyn Wever-Croes y henter gabinete! Ban pa mas, pasobra nos no a yega ainda unda nos mester ta!