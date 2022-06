Aruba Marriott Resort a recluta 100 empleado nobo

The content originally appeared on: Diario

Tin riba 60 posicion di trabou habri — Ta ofrece bon salario y un pakete di beneficio sin igual!

ORANJESTAD (AAN): “Nos ta masha contento di por a tuma riba 100 colega nobo. Pero nos no ta cla. Ainda tin como 66 posicion vacante”, asina Ruthline Tromp-Theysen, Complex Director of Human Resources na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, a duna di conoce cu un sonrisa di satisfaccion riba su cara. E compleho di hotel, cu ta e dunado di trabou mas grandi di Aruba den sector di horeca, ta den necesidad di crece den cantidad di empleado.

Mirando cu turismo ta mehorando tur siman y cu e grado di ocupacion na e compleho di hotelnan Marriott na Aruba ta creciendo, cu awor mas cu nunca nan ta den necesidad di mas asociado. Ta reclutando coleganan nobo pa traha den e hotelnan.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta e dunado di trabou mas grandi den turismo, cu no menos di 1200 empleado den servicio directo di e compania. Di henter nan personal, e hotel ta firma pa solamente 20 trahado cu permiso, mayoria den posicion ehecutivo y pa funcionnan specialisa cu no ta haya facil localmente. Esey ta encera 1,8% di henter nan staff cu ta stranhero.

Falta trahado den Housekeeping: Pero, di tur e posicionnan, como mita di nan, esta 30 posicion, ta den area di housekeeping. Y ta precisamente ey e compleho di hotelnan Marriott y otronan tambe, tin un reto pa por haya trahado. Tin un percepcion robes pa e trabou specifico ey. E trahadonan den e departamento di housekeeping tin un bon salario, en todo caso riba salario minimo. Como cu e trabou no ta facil, nan tin dos dia liber pa siman. Nan ta haya un sin fin di incentivonan pa cumplimento y ora surpasa expectativa di trabou.

Proceso di reclutacion facil y lihe: Entre e prome shen asociadonan nobo na e hotel, nan a confirma cu e proceso di reclutacion a bay masha facil y den algun dia a haya contesta caba pa nan por a atende na un reunion y asina a bin keda cla cu nan trabou. Eyden ta traha den forma di ekipo, basa riba e cultura di Marriott cu ta enfoca riba brinda e turista un experencia di calidad halto. E coleganan nobo a gusta tambe e forma con ta brinda oportunidad di crecemento den e compania.

Pakete di salario y beneficio: Marriott Aruba ta ofrece salario competitivo, dos dia liber pa siman, bonus di Pasco (3 siman di salario), varios incentivo, plan di spaar y vakantie te cu 22 dia pa aña. Separa di salario, e beneficionan pa e asociado y su famia ta masha amplio, manera ta cobertura pa hospitalisacion (2de klas), ayudo psikiatrico/psicologico tratamento na chiropractic, tratamento na logopedista, cobertura pa checkup medico anual, ta cubri remedinan cu AZV no ta paga, cobertura pa 2nd opinion di dokter, cobertura pa dentista (incl. beugel) y cobertura pa bista (incl. bril y contact lens).

Trabou tin, trahado mester! Ruthline Tromp-Theysen a sigura cu ta intencion di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino pa recluta mas empleado local cu ta posibel. El a enfatisa cu si bo a solicita y a haya un carta bisando cu nan no a tuma bo den e funcion, pa bo no descurasha. Tene cuenta cu tin biaha, den cierto posicion, ta un of dos asociado nan mester, pero ta haya riba shen solicitud aden. Di mes e ora cu 98 hende lo haya un carta yamando danki pa solicita pero cu otro hende a haya e trabou. Den caso asina, yama Marriott toch, sigui solicita den otro funcionnan pasobra ta hopi trabou tin disponibel na e momento aki.

Pa solicita ta facil: Por subi riba e website marriott.com/careers, yena cu bo ta aplicando pa un trabou na Aruba y bo lo topa cu henter e lista di vacatura di tur e posicionnan disponibel. Haci e assessment obligatorio pa por bini na remarca pa un posicion den e hotel. Si acaso e assessment resulta dificil of si bo no ta compronde, bo por yama e departamento di recurso humano di Marriott Aruba libremente na telefon of por pasa cerca nan pa nan yuda bo yen’e, di dialuna pa diaranson entre 10:00 am pa 3:00 pm. Ey un profesional di Recurso Humano lo brinda bo ayudo y lo guia bo pa yena e aplicacion.

Mas detaye, mihor: Na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino nan a haya riba cinco mil aplicacion pa trabou e ultimo simannan aki. E berdad ta cu, lamentablemente, hopi aplicacion ta cay afo pa falta di suficiente informacion pa por solicita na un trabou. Por ehempel ta yena nomber y fam pa ki posicion ta solicita pero no ta manda un CV, cu diploma, cursonan, experencia na otro trabou, etc. Mester realisa cu den caso asina, esunnan cu si a yena e aplicacion completo, tin mas chens pa subi e lista di asociado. Tambe ora di bin solicita, no por bisti ni slordig, ni sexy, tampoco cu t-shirt cu palabra malo riba dje of presenta un actitud di no kier traha.

Nos ta e miho dunado di trabou na Aruba: “Bin aplica cerca nos. Ora bo haya un trabou aki, no ta djis traha so, nos ta organisa hopi actividad pa nos asociadonan pa tene un dushi ambiente na trabou. Nos tin bon beneficio secundario y nos ta paga bon! Nos ta e best employer y nos ta number un”, asina Ruthline Tromp-Theysen a termina bisando.