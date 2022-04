Aruba lo haya 2 trayecto di Curso pa hoben y hoben adulto pa promove desaroyo personal

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Bon noticia ricibi di Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta anuncia 2 trayecto di curso, uno pa hobennan di 13 pa 17 aña y uno pa hoben adulto di 18 aña bay ariba pa aña 2022.

Como organisacion HCLF su enfoke ta pa ofrece taller y espacio pa hoben y hoben adulto por desaroya y practica nan abilidadnan di liderazgo, cu un enfasis riba liderazgo personal. Pakico liderazgo personal? E hoben ta siña conoce su mes di ‘paden bay pafo’: ken e ta, kico ta su balornan, con su balornan y principionan ta guia su proceso di haci decision, kico su habilidadnan ta, kico por strobe di bay dilanti y con pa traha riba esey. E impacto ta cu conociendo su mes miho, e hoben ta positivamente influencia esnan rond di dje pa haci decisionnan sano y comunica miho cu otro.

Cu e dos trayectonan cu Heart-Centered Leadership Foundation ta ofrece lo traha riba actitud y habilidad di hobennan y hobennan adulto pa haci un impacto personal y den comunidad.

E trayecto di ‘Heart-Centered Youth Leaders’ ta pa hobennan di 13 pa 17 aña. Durante e trayecto aki tin 2 siman di actividad y workshops (uno den april y uno den oktober durante vakantie di school) y 2 biaha cu e hoben ta haci trabao boluntario. Pa april vakantie lo tin Impact Week: 5 dia di workshops interactivo cu ta promove desaroyo di conocemento y comunicacion propio, y con esaki ta forma y influencia nan liderazgo personal.

Central den e siman aki ta e temanan di principionan, balornan, intencion personal, comunicacion positivo propio y cu otro, reconoce forsanan y retonan, y reflexion, comprension y expresion di necesidad y emocion. Registracion pa e trayecto aki ta sera 8 di april proximo.

E trayecto di ‘Heart-Centered Impact Coaches’ ta pa hobennan adulto di 18 aña te cu 39 aña. E trayecto aki ta ofrece e hoben adulto oportunidad di desaroya habilidad di liderazgo personal pa por guia su mes y otronan. E trayecto di curso ta inclui 3 workshops cu ta promove desaroyo personal por medio di balornan y principionan y desaroyo di habilidadnan manera comunicacion efectivo, conocemento di traha den grupo chikito y facilita procesonan den grupo, y con pa guia y completa un proyecto exitosamente. Cu e curso aki, e hoben adulto ta ricibi e hermentnan pa guia su mes pa completa su metanan pero tambe tin e fundeshi di ta un ‘Heart-Centered Impact Coach’. Hobennan adulto cu sigui e trayecto aki ta practica habilidad cu nan a desaroya door di yuda den 4 actividad pa hoben di HCLF.

DIARIO a compronde cu registracion pa e trayecto di Heart-Centered Impact Coach ta cera Diamars dia 5 di April. Tur dos trayecto di workshops ta ofrece hobennan y hoben adulto e oportunidad di desaroya e siguiente habilidadnan y actitud: comunicacion efectivo (expresion di pensamento positivo, scucha prome cu reacciona), conocemento di balornan y principionan, tolerancia y ‘open-mindedness’, habilidad di organisa, maneha y planea efectivamente, compasion, responsabilidad, compromiso, comportacion profesional.

Pa esnan interesa pa sa mas di un di e training pa hoben of hoben adulto, por comunica cu Heart-Centered Leadership Foundation via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DIARIO a ser informa cu e trayectonan aki ta parti di e proyecto ‘Connecting Hearts’ cu ta co-financia door di CEDE Aruba y Samenwerkende Fondsen Cariben.