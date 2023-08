Aruba aceptando RAFT ta igual cu Parlamento cambia nan status di ‘Budget-Recht’ pa uno di ‘Boekhouder’

The content originally appeared on: Diario

Envez di uni pa para Hulanda den su intento

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta, ex-Ministro Otmar Oduber a baha pisa riba e direccion cu Aruba ta bayendo pa bay acepta e ley di RAFT cu lo wordo pusha riba lomba di e isla, sin cu ta mira mas leu cu esaki lo bay trece cambionan fundamental.

“E yama RAFT y si acaso Aruba kier entrega su autonomia y status aparte djis a cambio di e parti financiero den man di Hulanda, e ta algo cla caba,” Oduber a bisa. “It’s done caba”. E tin di djis wordo formaliza den un ley awor.

Oduber a splica cu Hulanda tin Aruba cu lomba pega contra muraya! Loke tin di haci awor kizas ta pa trece tur gremio, stakeholder, sindicato, gobernante, politico, etc., hunto pa asina papia riba tur esaki y saca un solo mandato di Aruba pa asina enfrenta Hulanda riba e asunto di RAFT aki.

Esaki ta parti di e respet cu Aruba a perde for di Hulanda. Awe ta den situacion aki, pasobra Gobiernonan tras di otro no tabatin curashi pa implementa BTW, pero a percura pa gastonan sigui bay ariba. Awor ta papia di CAft, cu a bira LAft, y cu awor ta RAFT. Na final di dia, loke ta mas importante cu Aruba a perde den e añanan di discusion, e autonomia financiero cu tanto tur hende ta papia di dje y blof cu tin Status Aparte.

Esey ta loke ta RAFT, y segun Otmar Oduber e lo bay nifica cu envez cu Parlamento di Aruba bay dicidi riba nos situacion y maneho financiero, ta Den Haag y Tweede Kamer ta bay dicidi unavez cu RAFT wordo firma.

RAFT ta bon of malo… hecho ta cu Aruba mes a crea esey. “Politiconan di Aruba a crea RAFT, pasobra nos a percura pa Hulanda no tin confianza mas den nos,” Oduber a bisa. “Esey no ta kita cu nos tampoco no ta confia Hulanda, pasobra Den Haag a usa nos na momentonan cu nan sa cu Aruba tabata vulnerable (Pandemia di Covid-19) pa nan por yega na e punto cu nos ta awor na Augustus 2023.”

Segun Oduber a sigui bisa: “Ora cu nos tabata den Pandemia y cu nos a firma tur sorto di documento pasobra nos tabatin necesidad, nos mester a corda riba e consecuencianan cu esaki lo bay tin pa nos pais.”

Oduber ta convenci cu tin di bay tene un tipo di discusion amplio cu tur politico y gremio. “Y asina yega na un Conclusion Nacional cu un Gobierno di 4 aña no por mara un pais na 20 of 30 aña di debe.” E ta hasta kere cu tin di cambia e sistema di Gobiernonan, y kizas hasta cambia e regla aki den Constitucion si acaso ta necesario.

Si un Gobierno kier ‘mara’ e pais na mas cu tanto aña di debe, bo mester tin no solamente un mayoria den Parlamento, pero por lo menos 2/3 parti den Parlamento cu ta dunabo e backup aki. No ta husto pa ningun Gobierno pone nos cu lomba na muraya manera nos ta na e momentonan aki. Pero tampoco no ta husto cu un Gobierno ta bisa cu awor tin un discusion cu pa motibo cu nos mes no a cumpli cu Hulanda… hecho ta cu presencia “Hulandes” ta hopi mas bisto awor na Aruba.

No tin djis Marechaussee presente na Inmigracion na Aeropuerto, pero hecho ta cu awor tin Douanero Hulandes den Aduana di Aruba. Den tur Departamento di Aruba caba Hulanda ta tumando over, kiermeen e discusion awe, sabiendo e obligacionnan cu Aruba lo bay haya pusha riba su schouder cu RAFT, lo no por otro. “Bo a firma caba como Gobierno, bo a endeuda na un momento cu Hulanda a garabo na rudia na momento di Covid-19 cu 916 miyon Florin di debe, cu si bo no firma awe… Den Haag lo bisabo cu nan lo no fiabo placa tampoco pa paga e debe aki. Unda Aruba lo bay busca placa e ora fia? Ningun instancia internacional lo no bay duna bo e placa aki mas.

Gobierno di Den Haag ta ponebo cu lomba na muraya! E unico discusion cu por tin ainda, ta con Aruba lo sali mihor for di e RAFT aki. Kico Aruba por pone den dje, pa haci inversionnan pa cu enseñansa, den salubridad y nos grandinan. E condicionnan ey tin di wordo discuti cu Hulanda y firma despues esaki.

Oduber ta haci un suplica na politiconan, tur organizacion, pa corda cu no tin choice mas pa haci. Loke tin di haci ta cera cabez manera “un pais” pasobra Hulanda ta tratando di hinca nos den un skina, unda Den Haag kier tin e ventaha y beneficio riba nos, y no lubida loke Hulanda a haci cu Aruba durante tur e añanan di colonisacion, y tur e añanan prome cu Status Aparte. Ban sinta na mesa, ban den dialogo pa hunto nos por enfrenta Hulanda.