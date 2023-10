Aruba a sobresali internacionalmente den maneho financiero y den recurso humano

The content originally appeared on: Diario

A premia dos arubiano meymey di 500 hotel Marriott den region

ORANJESTAD (AAN): Dos ehecutivo na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a ricibi un homenahe special, na nivel internacional, pa nan forma di traha, cu ta sirbi awo como ehempel pa e mas di 500 hotelnan Marriott situa den Latino America y Caribe.

Raymond Habibe a ricibi e premio di “Financial Leader of the Region” mientras cu Ruthline Theysen a regresa Aruba cu dos premio den man, esta e “Excellence in People Brand” y “Human Resources Leader of the Region”. Ambos tabata presente na e evento cu a tuma luga den Marriott na Cancun, Mexico, unda ehecutivonan di henter Latino America y di e area di Caribe a topa pa e ceremonia CALA Region Conference. Tambe tabatin lidernan di e headquarter di Marriott International presente.

E premionan: Pa loke ta e “Financial Leader of the Region Award” otorga na Raymond Habibe, ta pa celebra cu individualnan cu consistentemente ta demostra un trabou excepcional, cu hopi dedicacion y compromiso pa logra bon resultado. Lidernan financiero cu ta surpasa tur expectativa y haci mas di locual ta spera di nan, ta bira mesora embahadonan di standardnan halto den excelencia. Di otro banda, “Excellence in People Brand” ta reconoce ekiponan cu ta contribui significantemente den hisa y promove e marca di Marriott como un dunado di trabou. Ta celebra cu esnan cu a demostra dedicacion excepcional, creatividad y pensamento strategico den comparti e marca di dunado di trabou den atrae y mantene talentonan na trabou.

Y e ultimo, “Human Resources Leader of the Region Award”, ta pa reconoce profesionalnan excepcional di Recurso Humano cu a contribui den un manera sobresaliente pa cu e obhetivonan comercial di e compania y a inspira excelencia den recurso humano. E premio ta honra profesionalnan den Recurso Humano cu ta bay mas leu cu locual ta rekeri di nan na trabou, surpasando tur expectativa y promoviendo un standard halto den excelencia.

Ruthline Theysen ta encabesa Recurso Humano: Ruthline Theysen tin 10 aña trahando na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino y recientemente a logra algo historico pa e compania. “Mi ta hopi agradecido, emociona y excited cu nos a gana e premio”, tabata su prome reaccion. E logro aki sigur ta prueba cu “trabou duro ta paga”. Aruba Marriott a ricibi reconocemento for di CALA Region entre mas di 500 hotel, e logro aki ta algo cu ta hopi cerca di e curason di Ruthline.

A traha extra duro den aña 2022: Na aña 2022 a logra recluta un total di 422 hende pa traha na Aruba Marriott y tur tabata local. A haci esaki den un tempo cortico. A haci esaki door di traha un plan di mercadeo unicamente pa Recurso Humano, p’asina comunidad haya sa tocante e beneficionan di Aruba Marriott. Pa hopi aña largo Aruba Marriott ta duna e balans entre trabou y bida.

Aruba Marriott tin un di e miho paketenan laboral: Kisas hopi hende no ta na altura pero na Aruba Marriott e trahadonan conoce unicamente 5 dia di trabou y como tal ta gosa di 2 dia liber pa siman! Ademas, tin beneficio cu ta inclui cuido profesional pa salud mental, pues si un asociado of su famia tin mester di ayudo profesional Aruba Marriott ta ofrece nan e ayudo necesario. E aña aki lo ta mescos. Aña pasa a promove un total di 137 empleado di Aruba Marriott. Tabatin un total di 1.000 empleado y awo tin un total di 1.300 empleado. Te cu awo, den aña 2023, ta conta cu un total di como 50 promocion interno.

Trabou tin…trahado mester: Aruba Marriott ta inverti den e hende y ta kere cu e hende tin un balor den e exito di e compania. Ainda tin posicion habri maske cu e ta menos cu e averahe normal. Normalmente tin 150 posicion habri pa siman y awo tin 30 pa 50 posicion pa siman, esaki sigur ta un logro grandi. Tin hopi interes pa traha na Aruba Marriott, diariamente ta haya miles di aplicacion cu ta hopi pa pasa den nan pero “keda cu pasenshi, nos lo yega na bo”.

Finansa = control: Den aspecto di control, segun Raymond Habibe, nan ta haci hopi internal control, loke ta encera cu nan ta controla e hotel pa garantisa cu e ta opera segun e proceduranan di Marriott. Aruba ta un ehempel den e region. Nan ta duna nan un score y Aruba a haya un di e scorenan di mas halto. Den aspecto financiero, nan ta haci esaki hopi lihe y tur e aspectonan aki a pone cu Aruba a gana.

Bishita internacional pa felicita Aruba: Alex Fiz, Area Vice President Caribbean & All-Inclusive Marriott International, a bin Aruba specialmente pa ta presenta na ocasion di e celebracion pa e premionan aki. El a inicia su discurso yamando pabien na tur e asociadonan di Aruba Marriott pa e reconocemento debidamente mereci. Fiz no por a keda sin expresa su gratitud cu Aruba Marriott y Marriott Vacation Club pa e tremendo trabou cu nan ta eherciendo door di cuida e huespednan, pero sin lubida e trahadornan.