Aruba a asumi varios compromiso na e “UN Water Conference 2023” pa cu e maneho sostenibel  di awa

Minister Ursell Arends:

ORANJESTAD (AAN): Durante e Conferencia di Awa di Nacionnan Uni 2023, Aruba a participa na diferente sesion, reunion y conversacionan pa trece Aruba su puntonan di bista y preocupacionnan dilanti. Tambe a elabora ariba e pasonan cu Gobierno di Aruba a bin ta haci pa prepara nos mes pa e efectonan di cambio climatico y e retonan cu esaki ta trece cune pa loke ta trata awa en general.

Durante e conferencia a pone enfasis riba dos number, 0.04% y 0.003%.

Loke e numbernnan aki ta representa ta e cantidad di awa cu nos por cubri pa e demanda cu tin actualmente.

Awa potabel den nos subsuelo ta suficiente solamente pa menos cu 0.04% di tur habitante di nos isla. Ora inclui turista cu nos ta ricibi, e cantidad di awa den nos subsuelo ta cubri menos cu 0.003% di tur loke nos mester. Esaki ta un realisacion cu nos mester ta consciente di dje, nos awa ta un recurso natural, limita.

E gravedad di e numbernan ey ta sin conta cu nivel di awa rond mundo ta keda subi. Esaki ta pone cu tur esfuerso pa acelera e adaptacion pa cambio climatico mester wordo poni como prioridad. E intercambio eficiente di conocemento y di informacion ta fundamental pa desaroya e resiliencia di nos costanan.

Diaranson Minister Arends a atende ‘Water and Agriculture for Climate in Latin America and the Caribbean’ unda a enfatisa cu desaroyo di Aruba su sector di agricultura ta un di e prioridadnan principial di su parti. “E meta ta pa aumenta e seguridad di alimentacion. Pero tur nos esfuerso lo no funciona si nos no compronde nos vulnerabilidad y e efectonan di cambio climatico. Na mes momento nos ta kere cu agricultura ta ofrece amplio solucionnan cu por contribui pa adapta y mitiga e efecto di esaki. Por ehempel, innovacion den tecnologia pa yuda uza awa den un manera mas eficiente”, minister ta subraya.

Diahuebs, durante e lansamento oficial di e ‘International Panel on Deltas, Coastal Areas and Islands'(IPDC), Minister Arends a y ta forma parti di e ‘Champions Group’ cual tin como rol pa entre otro trece inciativanan dilanti cu por yuda acelera accion den ehecuta maneho pa ta miho prepara pa cambio climatico. Esaki ta un iniciativa di Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, encarga door di Sr. Mark Harbers di Hulanda.

E obhetivo di esaki ta pa yuda paisnan cu colaboracion entre institutonan financiero como tambe institutonan cu ta enfoca riba expande conocemento, cu enfoke riba awa y cambio climatico. “Nos mester adapta, improvisa y surpasa. Aruba lo beneficia enormemente di e iniciativa di IPDC cual ta provee acceso na un red extensivo di conocemento y guia cientifico pa sostene solucionnan strategico y sostenibel pa e desafionan relaciona cu e clima y awa,” minister Arends a menciona.

Aruba a asumi varios compromiso e “UN Water Conference 2023” pa cu e maneho sostenibel di nos recurso natural di awa, pa nos naturalesa, pa nos hendenan y pa nos economia. Entre e compromisonan ta un planta di rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) nobo; desaroya un plan integral di conservacion pa e ‘Western Wetlands’ pa mehora y protege e balornan natural pa asina coverti esaki den areanan ‘RAMSAR’; desaroya un memorandum y ordenanza pa regula y optimalisa e sistema di awa na Aruba den su totalidad.

Diabierna, riba e ultimo dia di conferencia, minister Arends tabata tin e honor di ta entre e panelistanan na e evento di ‘Rights of Nature’ organisa pa GARN y Earth Law Center. A enfoca riba Derecho di Naturalesa como un herment holistico pa restaura y proteha awa na mundo y asina cumpli cu e Metanan di Desaroyo Sostenibel(SDG’s). Esaki ta un concepto cu Ministerio di Naturalesa ta para firmemente p’e, unda flora, fauna, habitantenan completo ta haya balor y proteccion huridico. Durante e panel por a tende diferente representante di grupo indigena cu ta suplica pa nos como ser humano reconoce e impacto cu nos ta lagando atras, e destruccion di mama tera. Minister Arends a termina su discurso enfatisando riba e respet inmenso cu e tin pa e gruponan indigena rond mundo y ta uni su mes na nan lucha pa proteha naturalesa. “No tin miho manera pa demonstra nos compromiso cu naturalesa door di introduci Derecho di Naturalesa y Derecho di Oceano na Aruba”, minister Arends ta termina.

Un siman intensivo pero sumamente fructifero unda esfuersonan exitoso a wordo haci pa fortifica e lasonan entre Hulanda y otro paisnan pero tambe cu diferente instancia pa posibel colaboracion den yega na solucionnan pa e retonan cu cambio climatico ta trece cune pa Aruba.