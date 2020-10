Artsen dreigen met acties

De huisartsensectie van de Verenging van Medici in Suriname (VMS) eist van de verzekeringsmaatschappijen dat die per 1 november het al zeven jaar geleden overeengekomen tarief van 4,33 US dollar berekenen. De uitbetaling moet gebeuren op basis van de unificatiekoers van SRD 14. Als bij de afrekening eind november blijkt dat dit niet is gebeurd volgt actie, waarschuwt sectievoorzitter Mukesh Simbhoedatpanday in gesprek met de Ware Tijd. “Het is nu echt menens. Ze mogen hun borst nat maken.” De Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) heeft een ultimatum van 1 oktober voor overleg laten verstrijken.