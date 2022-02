Artiest en ondernemer Lil’ Q geeft terug aan geboortedistrict

15/02/2022 05:54

Steven Seedo

Lil’ Q.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

De Surinaamse dancehallartiest en ondernemer Lil’ Q, die in Nederland woont en werkt, heeft grote plannen met zijn geboortedistrict Coronie. “Ik kom uit Coronie en niemand kijkt om naar het kokosdistrict. Niemand helpt Coronie”, stelt hij. Met het doneren van meer dan vierhonderd schooltassen, met daarin schoolspullen aan de leerlingen van de GLO-scholen van Coronie, is een startsein gegeven aan de vervulling van een lang gekoesterde wens.

Lil’ Q heeft in Coronie gewoond en is oud-leerling

van O.S. Totness. De artiest wil een jaarlijks karakter hieraan

geven. Hij benadrukt het doel om de scholen in Coronie te adopteren

en is van plan om een schenking van computers te doen aan de

leerkrachten. Ook de senioren burgers van het district heeft hij in

gedachten met enkele rolstoelen, rollators, wasbare luiers en

keukengerei. “We moeten ook deze groep helemaal niet vergeten. Al

worden ze vaak in een vergeethoek gestopt”.

In het plan van de artiest en ondernemer komt ook de aanschaf

van een ambulance voor. Hij heeft grootse plannen en is voornemens

om in de toekomst een bakkerij en slagerij in Coronie te starten.

Dit zal leiden tot een groeiende werkgelegenheid, beoogt de

artiest. Met deze bijdrage hoopt hij ook een bijdrage te leveren

aan de ontwikkeling van het kokosdistrict samen met zijn oom, het

ex DNA-lid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte.

De artiest hoopt dat andere districtsgenoten zijn voorbeeld

zullen volgen. Lil’ Q, die officieel Maglon Gonsalves Jardin

de Ponte heet en vroeger bekend als Lil’ Cute, woont al langer dan

zeventien jaar in Nederland. Naast artiest is hij ondernemer en

doet hij veel sociaal werk. Hij vertrok uit Suriname op het moment

dat hij een piek beleefde in zijn muziekcarriere. In die periode

had hij diverse succesvolle collabs met de rappers Badman

Karanza en Yogi D. Ook met de Bonyo Boys en de zanger John Clay had

hij toen songs uitgebracht.

Succes op Jamaica

Lil’Q doet het als dancehallartiest heel goed op Jamaica, de

bakermat van dancehall en reggae. Zijn single ‘Oreo’, geproduceerd

door Jerry Can & Stashment Production, die vorig jaar augustus

uitkwam, is een grote hit op het eiland. De song kreeg veel

airplay op diverse radiostations waaronder ZipFM 103, Hitz

92 en Suncity 104.9FM. ‘Oreo’ is ook opgepakt door de Jamaicaanse

dj’s.

“Ik krijg ontzettend veel respect van de mensen op het eiland.

Om eerlijk te zijn; het verbaast me nog steeds waaraan ik dit te

danken heb. Ze geloven niet dat ik niet van het eiland ben”,

vertelt LiL’ Q. Een andere song van hem ‘Go Hard’, een samenwerking

met Blak Rhyno, doet het ook goed op Jamaica. Maglon heeft een

speciale missie met zijn muziekcarriere. Hij wil zijn succes delen

met anderen, waarbij hij als doelgroep vooral jongeren heeft.

GLO-leerlingen in Coronie verblijd met

schooltassen, inclusief inhoud, door Lil’ Q the artist.







