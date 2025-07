Arthur Dowers y Baba Herde ta causa gasto adicional di mas di 5 miyon florin na extra interes na Utilities WEB y ELMAR

Esun cu no a pasa screening di integridad ta maniobra e 'Marioneta'

Anto e gobierno di AVP y Futuro ta drenta, hunga politikeria pa masacra tur e companianan, apuntando hendenan di reputacion dudoso, causando asina hopi daño financiero na e companianan, anto kere cu nan lo “get away” cune. Pueblo por ta sigur cu MEP lo percura pa e cuenta di e mal maneho aki NO wordo presenta pa pueblo paga, sino lo percura cu Arthur Dowers y Baba Herde mes paga delaster un cen.

Fraccion di MEP di awor caba ta laga Arthur Dowers y Baba Herde sa, cu nan lo mester para responsabel pa nan actonan, y lo mester paga cada cen di e montante aki bek. Pasobra no ta husto cu gobierno di MEP a traha duro, segun ley y regla pa fortifica e companianan estatal, pa asina nan por duna un bon servicio, y baha gasto pa comunidad.

Esaki sigur a crea un problema grandi pa Elmar, Web y Utilities cu e banconan, mirando cu e gobierno nobo no a pidi aprobacion pa e nombracionnan aki, resultando asina den un violacion di e acuerdo haci entre Utilities Aruba NV y e banconan. Arthur Dowers no tabata tin ningun motibo ni hustificacion, y pa e motibo aki, e banconan a cuminsa cobra e companianan un interes mas halto. Ta trata aki di mas di 5 miyon florin adicional.

