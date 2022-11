Arno Verhoeven a wordo nombra como Director Ehecutivo nobo na DCNA

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Entrante 1 di November Arno Verhoeven ta bay encabesa Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).

DCNA ta un asociacion regional di organizacion di maneho di area proteha na e seis islanan di Caribe Hulandes (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius y St. Maarten) cu e mision di salvaguarda naturalesa den Caribe Hulandes.

Director Ehecutivo nobo di DCNA, Sr. Verhoeven, ta un empresario serial y conservacionista cu ta biba na Bonaire. Su amor pa Bonairo a surgi tempo cu su mayornan a muda pa e isla casi 30 aña pasa. Desde e tempo ey e isla, cu su naturalesa, cultura y hende a bira parti di su bida. A lo largo di e añanan e por a mira bon cla e cambionan rapido di Bonaire tambe.

Experiencia y experticio: Sr. Verhoeven a crece na Hulanda. Despues di a gradua cu un bachelor den marketing el a traha na Turkia prome, djey el a join e agencia di publicidad di su mayornan como account manager. Pocodespues di eseyel a tuma encargo di e negoshi di famia na edad di 26 aña. Durante e siguiente 20 añanan, el a amplia e agencia pa converti su mes den un di e principal agencianan b-to-b na Hulanda.

Na 1995 el a drenta servicio na un di e prome proveedonan di servicio di Internet Hulandes, cu a convirti den un gran agencia multimedia. Na aña 2014 el a uni na un empresa di big data internacional cu tabata specialisa su mes den herment di monitoreo di rednan social. El a yuda gobierno di Bonaire y Curaçao desaroya e prome algoritmo cu por a reconoce e idiomanan Papiamento y Papiamentu.

Protehando e palonan di mangel di Bonaire: Na aña 2018, e y su esposa y dos yiu muhenan finalmente a muda di Eindhoven pa Bonaire, na unda su mama tabata biba ainda. Su preocupacion pa naturalesa a haci cu el a uni su mes na trabao di restauracion di palo di mangel na Lac, y a bira un di su principal conservacionistanan.

Desde aña 2021 e ta miembro fundado di e hunta di directiva di Fundacion Mangrove Maniacs. E grupo aki, cu ta consisti di principalmente voluntario, ta traha duro pa preserva y restaura e palonan di mangel di Bonaire y ta traha hunto cu otro ngo di e region pa comparti conocemento y habilidad.

Salvaguardiando naturalesa den Caribe Hulandes: Den su encargo nobo como Director Ehecutivo di DCNA, Sr. Verhoeven tin como obhetivo fortalece e organizacionnan, mehora e servicionan y yuda e islanan pa ta mas consciente di preservacion di nos naturalesa.

Cu apoyo di e autoridadnan di administracion di parke insular, miembro di e hunta directiva di DCNA y secretariat, Sr. Verhoeven a lidera e esfuersonan pa construi vinculo no solamente dentro di Caribe Hulandes, sino tambe na nivel regional y nacional, desaroyando relacion di trabao solido cu Ministerio Hulandes y organizacion di conservacion di prome nivel como International Union for the Conservation of Nature, Vogelbescherming Nederland y Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).

“DCNA ta magnifico. En esencia, e aliansa ta trata di cooperacion. Ta trata di con por coopera y comparti cu e demas, na luga di pensa riba bo mes prome. Mi ta kere cu si bo yuda otronan prospera, bo lo prospera bo mes. Loke ta haci mi orguyoso pa sirbi e ekipo aki ta e espirito colectivo, na unda e diferencianan entre e islanan ta un enrikecimento y na unda e similitudnan facilmente ta laga nos tuma consciencia di cu nos tur ta den e mesun barco.” Sr. Verhoeven a declara.