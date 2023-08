Archivo Nacional ta bira prome den Caribe den lansa plataforma digital: ‘Coleccion Aruba’

The content originally appeared on: Diario

Natalia Rodriguez, Documentalista:

*Plataforma lo bira e ‘Google Arubiano’

ORANJESTAD (AAN): Den luna di september, Archivo Nacional Aruba (ANA) ta bay lansa nan plataforma digital nobo cu yama ‘Coleccion Aruba’ (www.coleccion.aw).

Relaciona cu esaki, Natalia Rodriguez, Documentalista y encarga di e Coleccion Aruba, cu ta e plataforma nacional di Aruba, cu ANA ta bay lansa oficialmente dia 28 di september, asina el a duna di conoce den entrevista cu DIARIO.

El a indica cu e plataforma aki ta nacional, pero cu contenido tambe di Aruba, Corsou y Hulanda, cu e meta di salbaguardia e historia y documentonan door di digitalisa y laga esaki accesibel pa publico, local y internacionalmente.

Den e plataforma por busca cualkier archivo for di e documentonan cu tin den e website. pa cu esaki ANA ta trahando conhuntamente cu partnernan manera Biblioteca Nacional, UNOCA, Telearuba, Universidad di Aruba, Museo Arkeologico, Stichting Monumentenfonds Aruba y dos investigador hulandes di Plantage Zorg en Hoop, hopi entrega na e historia di Aruba, a bisa.

Natalia Rodriguez a splica cu e proyecto aki tin hopi tempo andando. For di basta aña pasa ANA tabata kier bay den e tereno di digitalisacion pero tabata falta presupuesto, mashin, hende y tabata bira un tiki dificil pasobra ANA tin cu haya OK for di instancianan superior.

El a agrega cu ora cu Covid a drenta, e pandemia a afecta ANA hopi mas duro pasobra cu Covid mester a cera tur cos y e publico no tabata tin acceso na hopi documento. E investigadornan y hendenan cu ta traha buki tambe a keda traca. ANA no por a haci nada pa yuda den e proceso aki.

Esaki a reforsa e pensamento cu ANA mester digitalisa pa caba, a expresa. Algun trahador a busca e manera mas economico pa cuminsa transcribi y digitalisa pa traha e plataforma. A agrega cu e socio mas grandi ta cu Biblioteca Nacional Aruba y ta trahando hunto pa di un manera mas economico logra digitalisa, a indica.

Ainda falta basta, pero ta bayendo hopi bon, a remarca. Ta trahando cu loke tin y loke por pa sigui digitalisa. Aworaki Archivo Nacional Aruba ta e prome den Caribe cu a cuminsa e trayecto di digitalisacion y awor Corsou tambe a bira interesa.

Rodriguez a sigui bisa cu e plataforma aki lo bira manera e ‘Google Arubiano’ ya cu tur informacion ta procedente di fuentenan primario (prome brom) y tambe fuentenan secundario cu ta hopi confiabel.

Esnan cu bishita e plataforma digital pa medio di www.coleccion.aw, por:



ora cu drenta e pagina por busca den e coleccion di un instancia specifico of ‘browse’ den henter e coleccion.

ora di busca topico por haci esaki den dos manera: busca pa medio di ‘metadata’, cual ta informacion cu ta describi e material (por ehempel, titulo) of por busca den e contenido di e materialnan (full-text).

tambe por busca palabra clave den e contenido di e materialnan, esaki ta conta pa documento cu ta getype como tambe pa esunnan skirbi na man.

ademas di esey, tin e opcion pa ‘download’ e documento desea.

si ta desea di busca mas specifico por haci uzo di diferente ‘filter’ cu tin disponibel (show only by publication date, show only by: text/documents, images, videos, audio files).

Diabierna 28 di september, e plataforma lo wordo lansa oficialmente.