Architrackz is goud waard

07/04/2022 16:04

-

Shanavon Arsomedjo

Architrackz scoorde opnieuw een gouden album.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

‘Surinaams goud’ van Architrackz heeft goud behaald. Het album, dat vorig jaar werd uitgebracht, heeft binnen korte tijd meer dan 43 miljoen streams behaald en was dus al een tijdje ‘goud’. Echter, de artiest koos ervoor dat bekend te maken toen hij de vijftig miljoen streams had behaald. “Gewoon omdat dat een mooi rond getal is”, verklaart hij.

Dwayne Leroy Biekman is momenteel in Suriname. Niet alleen om

muziek te maken, maar om na heel lang te genieten van de tropische

zon en om zijn familie te bezoeken. ‘Surinaams goud’ maakte hij

speciaal voor Suriname, het land waar zijn roots liggen. Zijn

ouders hebben daar een grote rol in gespeeld. Het album heeft hij

opgedragen aan zijn zoon, die hij als zijn goud ziet.

Architrackz is niet verrast dat het album goud heeft behaald,

omdat het aantal streams in rap tempo omhoog schoten. Het was dus

slechts een kwestie van tijd. Ook zijn drie eerdere albums hebben

goud behaald, waarbij ‘Perfect timing’ de uitschieter was. Dat

album bracht hij vorige maand uit met Bryan MG. In nog geen maand

‘kleurde’ ‘Perfect timing’ goud.

Dwayne Biekman heeft zijn album ‘Surinaams goud’ opgedragen

aan zijn zoontje.







