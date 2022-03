Archieven voorgedragen als werelderfgoed

25/03/2022 00:00

Euritha Tjan A Way

Het authentieke slavenregister.

PARAMARIBO –

Archieven geven een inkijk in het verleden. Ze zijn het geheugen van de samenleving. Sommige zijn erg uniek, zo zeer zelfs dat ze kunnen worden opgenomen in de Unesco Memory of the World Register (MOW). Suriname heeft als mede-nominator het nominatiedossier ‘Documentary Heritage of Enslaved People from the Dutch Caribbean and their descendants’ ingediend bij de MOW. Dat gebeurde in samenwerking met Nederland, Sint Maarten en Curacao als hoofd nominator.

Nationaal archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad is blij met

deze nominatie. “De archieven zijn de originele authentieke bronnen

waarin de namen van tot slaaf gemaakten zijn opgenomen, waarin het

leed en de pijn van de mensen zijn beschreven”, zegt ze. Het zijn

belangrijke bronnen voor de nazaten van de tot slaaf gemaakten bij

hun zoektocht naar hun roots, maar ook bij de herontdekking van hun

identiteit. “Tegelijkertijd kunnen de bronnen worden beschouwd als

‘lesson learned’ dat het systeem van slavernij inhumaan is en dat

wij lering daaruit moeten trekken.”

Draagvlak vanuit Suriname

Vanuit Suriname werd de nominatie ondersteund door de

studierichting Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora van de

Anton de Kom Universiteit, Naks, Nationale Unesco Commissie

Suriname en Nationale Reparatiecommissie Suriname. De archieven

omvatten voornamelijk registraties van tot slaaf gemaakten,

manumissie- en emancipatieregisters en burgerlijke stand documenten

over bevrijde slaven. Verder geven ze inzicht in de vergoedingen

die plantage-eigenaren ontvingen na de afschaffing van de slavernij

in de Nederlandse Caraiben in 1863.

De archieven hebben verbindingen met de al eerder geregistreerde

MOW-archieven van de Nederlandse West-Indische Compagnie en de

Slavenregisters van de Britse Caraiben 1817-1834. Ze zijn de eerste

formele en officiele registratie van tot slaaf gemaakte mensen in

de ‘Nederlandse Caraiben’ waarin namen, geboorte- en

overlijdensgegevens zijn gedocumenteerd.

“Het is daardoor een unieke verzameling documenten die ons een

beter begrip geeft van de mechanismen achter een van de donkerste

periodes in menselijke geschiedenis”, meldt het Nationaal Archief

van Curacao in de News Letter van maart. Tjien Fooh meldt dat het

team in augustus vorig jaar is gestart met de voorbereidingen,

waarna eind november het dossier is ingediend bij de Unesco.

Het voordeel als de nominatie werkelijk wordt goedgekeurd is

erkenning van het documentaire erfgoed van de tot slaaf gemaakten

als werelderfgoed. “Wij kunnen daarna makkelijk fondsen genereren

om de archieven te restaureren en digitaliseren. Wij kunnen dan ook

verbindingen leggen met de geschiedenis van Afrika een andere

werelddelen”, legt Tjien Fooh uit.

Max Scriwanek, directeur van het Nationaal Archief Curacao, zegt

dat het nominatiedossier opstellen zeer secuur werk is. “Er moet

bijvoorbeeld zijn bewezen dat het gaat om authentieke stukken, het

materiaal moet echt origineel zijn. Daarnaast moeten zaken als

relevantie voor het land, duurzaam beheer en toegankelijkheid voor

het publiek worden aangetoond.” Een definitief besluit over het

toelaten van de nominatie op de MOW wordt in april 2023

verwacht.







