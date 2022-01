Arbiter Zachari Zeegelaar naar WK voor clubs

06/01/2022 20:01 – Marinio Balsemhof

Na Tokyo 2020 vormt Zachari Zeegelaar (l) met Ivan Barton en David Moran uit El Salvador ook bij het WK voor clubs, in februari in Abu Dhabi, het arbitrale Concacaf-trio. Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – “Ik ben de Heer erg dankbaar, want zonder zijn genade zou dit niet lukken. Het is een droom die werkelijkheid wordt. Ik had nooit gedacht dat ik weer naar zo’n groot toernooi zou gaan om Suriname te vertegenwoordigen. Maar zo zie je weer; hard works pays off.” Arbiter Zachari Zeegelaar is aanwezig op het Fifa-wereldkampioenschap voor clubs, dat begin februari in Abu Dhabi van start gaat.

Hij vormt een trio met de collega’s Ivan Barton en David Moran uit El Salvador, met wie hij wedstrijden leidde op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, Japan. Zeegelaar is blij met zijn selectie. “Als je pas van de Olympiche Spelen komt, verwacht je niet weer naar zo’n groot toernooi te gaan, want er gaat maar ??n trio vanuit de Concacaf”, onthult hij tegenover de Ware Tijd.

Aan het WK voor clubs nemen de winnaars van de zes continentale bekertoernooien en de kampioen van het organiserend land deel. Voor deze editie zijn dat Chelsea (Uefa), Palmeiras (Conmebol), Al Hilal FC, Al Ahly, Auckland City, Monterrey en Al Jazira. Dit toernooi is van groot belang voor het trio van de Concacaf en bepalend bij de uiteindelijke selectie voor het WK later dit jaar in Qatar.

Zeegelaar hoopt dat er in de toekomst meer Surinaamse arbiters zullen doorbreken. Momenteel wacht een vijftal collega’s op hun Fifa-badges, maar volgens de assistent-scheidsrechter hadden het er meer kunnen zijn. Hij raadt mensen daarom aan om zich op te geven voor de arbitercursussen, die de Surinaamse Voetbalbond organiseert.

