Arbeidsonrust bij waterschap en uitvallende Wakay-pompen

14/02/2022 08:03

Het pompgemaal te Wakay.

Foto: dWT Archief



“Er mag gerust gesteld worden dat er een toenemende arbeidsonrust is bij het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project OW-MCP”, zegt bestuursvoorzitter Dayanand Dwarka van de personeelsbond bij dit waterschap. Volgens hem heeft dit te maken met het niet bereiken van een akkoord tussen de bond en de regering over het aanpassen van primaire arbeidsvoorwaarden. Er wordt al langer dan een jaar gesproken. De situatie dreigt nu te escaleren omdat de regering al weken, ondanks er afspraken zijn, niets van zich laat horen.

De situatie bij het waterschap wordt er niet beter op, omdat van

de vier pompen in het Wakay-pompgemaal slechts twee in gebruik

zijn. “Voor de rijstsector is dit gelijk aan een enorme ramp, omdat

zonder een goed functionerend irrigatiesysteem de boeren al

helemaal niet hoeven te beginnen met zaaien”, zegt Dwarka. Hoewel

de medewerkers alles eraan doen om het pompgemaal, en alle daarbij

horende technische aspecten, actief te laten zijn, is er volgens

hun voorzitter geen motivatie meer.

De laatste loonaanpassing was drie jaren terug toen de

medewerkers samen met ambtenaren in aanmerking kwamen voor een 25

procent aanpassing. “Maar in de afgelopen drie jaar hebben we te

maken gehad met devaluaties en inflaties van boven de 60 procent”,

zegt Dwarka.

De werknemersorganisatie vindt het ook al een lastige zaak dat

de directie van het waterschap hun gesprekspartner is, maar dat die

geen enkele bevoegdheid heeft. Alles moet eerst met de regering

worden besproken. Terwijl er sinds oktober 2020 een wensenpakket is

ingediend. Er moet steeds actie worden gevoerd voordat er gesproken

kan worden. Nu is dat weer het geval.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken Internationale

Business en Internationale Samenwerking (Bibis), zegt als reactie

hierop dat de regering deze kwestie heel serieus opvat. Hij geeft

toe dat er wat vertraging is opgetreden. “Het werk van dit

waterschap is te belangrijk voor de rijstsector. Ik geef de

verzekering dat deze week, mogelijk al op woensdag, er gesproken

gaat worden”, zegt Ramdin, die in een cluster van ministers

gesprekken voert met vakbonden. De regering zal zelf met de cluster

deze kwestie aanpakken en het niet doorverwijzen naar het

onderhandelingsorgaan.

Minister Ramdin bevestigt dat de werknemers inderdaad hun actie

hebben opgeschort om de gesprekken voortgang te laten hebben. De

minister zegt ook dat inderdaad de lonen van de werknemers achter

lopen en dat zij recht hebben op beter.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina