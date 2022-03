Arbeidsadviescollege geinstalleerd door minister Kuldipsingh

29/03/2022 08:05

Minister Rishma Kuldipsingh (m) van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken met een deel van het nieuwe Arbeidsadviescollege.

Foto: via CDS



PARAMARIBO –

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft maandag het Arbeidsadviescollege (AAC) geinstalleerd. Het AAC is een bij wet ingestelde tripartiet adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het college brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de minister belast met beleidsaangelegenheden op het gebied van arbeid.

Vanwege het aantal leden (12) en plaatsvervangende leden (12) is

er symbolisch gekozen voor de installatie van enkelen van hen.

De algemene taak van het AAC is adviseren over voorbereiding

en uitvoering van overheidsbeleid ten aan zien van

arbeidsaangelegenheden in de ruimste zin des woord. In het

bijzonder heeft het college als taak het coordineren van

standpunten van partners bij het uitbrengen van adviezen. En

daarnaast het adviseren over de voorbereiding en totstandkoming van

wettelijke regelingen over arbeid en arbeidsaangelegenheden.

Minister Kuldipsingh gaf te kennen de adviezen van het vorige

college op prijs te hebben gesteld en hoopt dat het gecontinueerd

zal worden. Zij heeft de voorzitter en de leden aangemoedigd zich

te blijven inzetten voor het uitbrengen van goed advies ten behoeve

van arbeidsaangelegenheden. “De richting van het college moet

duidelijk zijn en daarnaast ook de ondersteuning naar het

ministerie toe.” De bewindsvrouw kijkt uit naar een “vlotte en

productieve samenwerking”. Het AAC wordt voorgezeten door Mohinie

Babulall en Wihtley Lodik is secretaris.







