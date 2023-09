The content originally appeared on: Diario

​

Super Do It Center y Grupo Exito di Colombia

ORANJESTAD (AAN): Despues di anuncia un acuerdo di aliansa strategico entre Do It Center Aruba y Grupo Exito di Colombia, clientenan di Do It Center tabata ansioso pa cuminsa disfruta di e variedad grandi di productonan di rond di Latino America, manera Frescampo, TLD, Puki, taeq, Ekono, anto na un prijs mas economico.

Diabierna anochi a tuma lugar apertura oficial di departamentonan di ‘houseware’ y Health and Beauty Boutique. Frans Ponson, gerente di Do It Center a indica cu esaki ta un momento hopi grandi, no solamente pa Do It Center, sino pa pueblo di Aruba, pasobra e ta bay trece hopi beneficio pa tur cliente, specialmente prijs mas economico, cu ta un e beneficionan cu un pais asina chikito a logra yega na un aliansa cu un grupo asina grandi. Ponson a bisa cu comunidad por spera hopi cambio y proyectonan grandi den futuro. El a conta cu Aruba ta e prome pais cu Grupo Exito ta forma un aliansa pafor di Colombia y ta algo pa Aruba ta hopi orguyoso di dje.