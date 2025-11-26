Den e desaroyo di San Nicolas ta importante pa tur stakeholders ta envolvi for di trempan Autoridad local cu accion contra labamento di placa cu crypto currency Hulanda kier trata COHO y RAft prome cu e “summer recess” Ta keda na e scolnan pa mantene e protocolnan mas tanto cu ta posibel ‘Flotas Petroleras Ecuador’ lo considera Aruba como nan hub pa e region Caribense Stichting Parkietenbos a haya bon atencion di Formador y a pidi pa nan bira parti di e solucion
Local News

Apertura di campeonato di softball ‘fast pitch’ di Aruba Softball Bond

26 November 2025
ORANJESTAD (AAN): Diasabra anochi na veld di Pos Chikito a tuma luga e gran apertura di campeonato di softball ‘fast pitch’ di Aruba Softball Bond.

E entusiasmo ta grandi, un total di binticuater ekipo; 15 den double A, 6 den A-Klas y 3 di damas ta competi pa e titulo maximo di Aruba Softball Bond.

            E aña aki e campeonato ta dedica na sr. Regino Amaro Irausquin y sra. Shirley Mariela Irausquin, dos atleta hopi conoci na Aruba tempo nan tabata hunga softball.

            Minister Endy Croes a hiba un bon discurso dirigiendo na nos atletanan di softball presente, pa semper kere den bo mes y aplica semper e 4D cu ta Deseo, Disciplina, Dedicacion y Determinacion pa logra tur bo metanan den deporte.

            Presidente di ASB sra. Zuleyka Willems tambe a hiba palabra y gradiciendo tur presente pa nan aporte na softball y cu ASB ta trahando duro pa e campeonato aki.

            Minister Endy Croes a lansa e prome bala pa decreta e campeonato oficialmente habri.  Prome wega tabata entre ekipo di Eagles y Lady Tigers den e categoria femenino.

            Minister Endy Croes ta gradici Presidente di Aruba Softball Bond, sra. Zuleyka Willems pe invitacion. Alabes ta desea Aruba Softball Bond y tur e ekipo cu ta participando un exitoso campeonato 2022 – 2023.

