Apertura di campeonato di softball ‘fast pitch’ di Aruba Softball Bond
ORANJESTAD (AAN): Diasabra anochi na veld di Pos Chikito a tuma luga e gran apertura di campeonato di softball ‘fast pitch’ di Aruba Softball Bond.
E entusiasmo ta grandi, un total di binticuater ekipo; 15 den double A, 6 den A-Klas y 3 di damas ta competi pa e titulo maximo di Aruba Softball Bond.
E aña aki e campeonato ta dedica na sr. Regino Amaro Irausquin y sra. Shirley Mariela Irausquin, dos atleta hopi conoci na Aruba tempo nan tabata hunga softball.
Minister Endy Croes a hiba un bon discurso dirigiendo na nos atletanan di softball presente, pa semper kere den bo mes y aplica semper e 4D cu ta Deseo, Disciplina, Dedicacion y Determinacion pa logra tur bo metanan den deporte.
Presidente di ASB sra. Zuleyka Willems tambe a hiba palabra y gradiciendo tur presente pa nan aporte na softball y cu ASB ta trahando duro pa e campeonato aki.
Minister Endy Croes a lansa e prome bala pa decreta e campeonato oficialmente habri. Prome wega tabata entre ekipo di Eagles y Lady Tigers den e categoria femenino.
Minister Endy Croes ta gradici Presidente di Aruba Softball Bond, sra. Zuleyka Willems pe invitacion. Alabes ta desea Aruba Softball Bond y tur e ekipo cu ta participando un exitoso campeonato 2022 – 2023.
https://diario.aw/categories/noticia/deporte/apertura-di-campeonato-di-softball-fast-pitch-di-aruba-softball-bond#sigProId4d49006e80