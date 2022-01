‘Apache’ steekt $ 50.000 in masterstudie Adek

27/01/2022 10:03 – Ricky Wirjosentono

Vertegenwoordigers van APA Suriname en de masterstudie Petroleum Geology bij de overhandiging van de symbolische cheque. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – De masterstudie Petroleum Geology van de Anton de Kom Universiteit heeft vijftigduizend US dollar ontvangen van APA Suriname Corporation LDC (voorheen bekend als Apache Suriname Corporation). Het geld is bedoeld als steun in de rug van de studenten. Hun studierichting houdt zich bezig met de activiteiten die verband houden met de productie van benzine en gas uit aardolie.

Volgens hoogleraar Theo Wong, richtingsco?rdinator Geowetenschappen, kunnen de operationele kosten met dit geld worden gedekt. Een deel van het geld is ook bestemd voor beurzen voor de Surinaamse studenten die de opleiding volgen. “APA was erg te spreken over de kwaliteiten van onze opleiding. We zijn de maatschappij erg dankbaar voor deze donatie, omdat ze studenten in de gelegenheid stelt de opleiding te volgen.”

Willem Bloem, country manager van APA Suriname, heeft bijzondere passie voor de technologische wetenschappen. “Het is fantastisch om te zien wat academici hier doen om hun mensen voor te bereiden op een carri?re en toekomst voor hen en hun familie in een heel belangrijke toekomstige industrie voor Suriname. Dat wil je altijd ondersteunen.” De symbolische cheque werd woensdagmiddag overhandigd in de University Guesthouse.

