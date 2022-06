Animal Welfare Alliance Aruba Foundation tin como meta sterilisa entre 1000 pa 1250 animal

The content originally appeared on: Diario

Kier cuminsa 1 di October 2022 cu un prueba di 3 luna

ORANJESTAD (AAN): Algun luna pasa, Jacqueline Boderie (Crijojo Trappers Aruba), Zoraida Conijn – Berkel (Luna Foundation), Geraldine Toro Vera Kock (Nine Lives Aruba Foundation), Dayenne Holwerda-Munk (Sgt. Pepper’s Friends*) y Mercedes de Bruyn (United Dogs Aruba) a uni forsa pa asina crea fundacion AWAA.

Su unico proposito ta pa cuminsa un clinica di sterilisacion y castracion di baho costo pa asina asisti famianan di menos recurso pa sterilisa y castra nan pushi y cachonan.





META

E unico proposito di AWAA ta e clinica di sterilisacion y castracion di baho costo, combina cu conscientisacion y educacion di e pueblo di Aruba. Esaki nan ta kere ta e prome paso pa berdaderamente bira un “One Happy Island” pa e animalnan tambe.





MAS INFORMACION

Stimami Sterilisami pa un periodo no tabata tin fondo, e campaña anual di sterilisacion y castracion a wordo cancela y hopi animal a wordo laga riba caya durante e temporada di COVID-19. Esaki a causa un gran aumento di cantidad di pushi y cacho.

Un cacho tefi, ora e no ta sterilisa, por procrea cu su descendencia, un cantidad di 67000 cacho den 6 aña. Un pushi muhe, ora e no ta sterilisa por procrea cu su descendencia, un cantidad di 11.7 million pushi den 9 aña.





STOP PROCREACION

E cantidad di informe cu ta haya y e gritonan di ayudo, ta alarmante. Tur e lugarnan cu ta rescata, shelter of hendenan cu ta cria animalnan, ta yen cu pushi y cacho.

Mester actua urgentemente pa stop procreacion. Pa logra esaki, mester sterilisa un cantidad grandi di animalnan pa nos por logra un rebaho den e numbernan.

E obhetivo ta pa cuminsa 1 di October 2022 cu un prueba di 3 luna, cu un meta pa opera entre 1000 pa 1250 animal. Nan meta anual pa 2023 ta pa opera entre 6250 pa 9000 cacho y pushi.





SPONSORNAN

Tin reunionnan andando entre otro cu diferente sponsor, cu gobierno y companianan priva.

Tin e grato placer di anuncia nan prome 3 sponsornan Super Food Plaza Cares Program, Purina and ASD Aruba.





CON ABO POR TA PARTI DI E CAMBIO?

BIRA UN VOLUNTARIO, UN SPONSOR OF UN DONANTE

Abo kier ta parti di un ekipo cu lo bay haci un diferencia den e bida di por lo menos 6000 animal pa aña? Uni cu nos, tin hopi manera pa yuda e animalnan pa nan por tin un miho bida.

Mester di voluntario medico, voluntario administrativo, voluntario pa “Word Press” y tur voluntario cu kier haci un cambio.

Bo ta un compania local cu kier yuda? Tuma contacto cu AWAA! Tambe tin necesidad pa un laptop, printer y otro articulonan. Bo ta un compania cu ta suministra articulonan medico y tin algun cu ta bieu of a vence? Por fabor tuma contacto cu AWAA.

Bo ta un veterinario cu por traha cu volumen halto, of un tecnico of asistent di veterinario cu kier yuda? Un distribuidor? Bo kier yuda sponsor un apartamento of hotel pa e veterinarionan cu ta bin voluntariamente den Q4 2022 y Q1 2023? Tuma contacto cu AWAA, pa medio di nan email