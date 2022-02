Angel Airways ligt niet wakker van ‘schandalen’ investeerder

04/02/2022 00:14 – Ivan Cairo

Jayson Aaron is via zijn bedrijf, Aaron Royality Inc, voor 40 procent aandeelhouder van Angel Airways. Foto: News Source

PARAMARIBO – Problemen die grootinvesteerder Jayson Aaron mogelijk heeft met justitie in Guyana vormen voor Angel Airways geen belemmering om zaken met hem te doen. Dat zegt directeur Eti?nne Fernandes na door de Ware Tijd te zijn geconfronteerd met mediaberichten over Aaron’s vermeende betrokkenheid bij frauduleuze handelingen in het buurland.

“De aantijgingen tegen Jayson Aaron en zijn eventuele betrokkenheid bij financi?le schandalen in Guyana zijn door ons reeds bij de aanvang van onze gesprekken medio 2021 met hem besproken daar wij deze informatie reeds in de beginfase via Google hadden vernomen. Daarvoor hadden wij destijds een duidelijke uitleg en verklaring gekregen die ons geen aanleiding gaven om terstond de onderhandelingen met deze partij te staken”, reageert Fernandes.

Nadat deze week in de Guyanese media gewag werd gemaakt van Aaron’s eerdere aanvaringen met justitie, heeft hij de directie van Angel Airways opnieuw verzekerd zich “op geen enkele wijze aan dit artikel te storen en het verwezen naar het rijk der fabelen”. Ook zegt hij dat er geen sprake is van een juridische procedure tegen hem. Alle aantijgingen in het gewraakte artikel zijn al in 2018 geseponeerd en nietig verklaard, meldde hij de zakenpartners in Paramaribo.

Aaron heeft via zijn bedrijf Aaron Royality Inc 40 procent van de aandelen van Angel Airways overgenomen. Met de financi?le investering die daarmee gepaard gaat, wil de nieuwe vliegmaatschappij operaties beginnen van Suriname naar Nederland en in een later stadium ook in het Caribisch Gebied. “Via derde partijen hebben wij begrepen dat het in Guyana gebruik is – misschien wel een folklore – dat wanneer een partij succes heeft, de nodige, meestal verzonnen of een oud, inmiddels niet meer van toepassing zijnd evenement, zoals de heer Aaron is overkomen, in een nieuw jasje te publiceren”, meent Fernandes over de recente mediaberichten in Guyana. Daarin staat dat Aaron betrokken was bij een brandstof importschandaal.

Fernandes benadrukt dat Angel Airways nog steeds door meerderheidsbelang in handen is van een ingezetene van Suriname. “Het is bij wet vastgesteld, dat te allen tijde het meerderheidsbelang van een luchtvaartmaatschappij onder controle dient te zijn van een ingezetene met de nationaliteit van het land waar die maatschappij is of zal worden geregistreerd. Bovendien is het opportuun reeds nu te veronderstellen dat een bericht met eerder vermelde negatieve inhoud over een minderheidsaandeelhouder invloed zou kunnen hebben op de aanvraag van de benodigde vergunningen”, aldus de directeur.

Hij voegt eraan toe dat zijn onderneming zich heeft geprofileerd als een volledig particulier initiatief dat in de behoefte zal voorzien van luchtverbindingen zowel regionaal als intercontinentaal en Suriname “volledig op de wereldkaart zal zetten”. Fernandes zegt zich te willen concentreren op de positieve dingen die gaan gebeuren met de introductie van de nieuwe luchtlijnen van Angel Airways dan energie te verspillen aan een artikel waarin aantijgingen worden gedaan die niet kunnen worden gestaafd met documenten.

Hij zegt ook dat Aaron zijn advocaten heeft ingeschakeld om stappen te ondernemen tegen de negatieve publicaties. “Wij zijn volledig op de hoogte van de berichten op het internet en hadden Jayson hiermee geconfronteerd. Hij heeft ons verzekerd nooit te zijn veroordeeld voor de aan hem ten laste gelegde beschuldigingen, zoals deze op het internet zijn verschenen. Helaas blijven op het net berichten hangen die niet meer actueel zijn”, zegt de directeur van Angel Airways.

