Andre Misiekaba blijft erbij: ‘Ik keer niet terug naar NDP’

01/03/2022 00:00

-

Van onze redactie

Andre Misiekaba.

Foto: Facebook / AM



PARAMARIBO –

Andre Misiekaba, voormalig fractieleider van de NDP en oud-minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting onder regeringen-Bouterse (2010-2020), zal niet terugkeren naar de NDP. Dit maakte hij kenbaar op zijn Facebookpagina. “Helaas zal Andre Theodorus Misiekaba niet terug keren. Echter komt er wat mij betreft niets tussen mij en mijn NDP-mensen. Als Surinamers onderling hoop ik dan ook dat de ‘Soso Lobi’ gedachte ons blijft binden.”

Misiekaba reageerde hiermee op een oproep van NDP-lid Silvana

Afonsoewa, tijdens een bijeenkomst van de NDP afgelopen zondag, aan

Misiekaba terug te keren naar de partij. “Ik heb ervoor gekozen om

mijn leven anders in te richten en hoop dat de NDP, hoe pijnlijk

het ook is, begrip kan opbrengen voor deze keuze”, schrijft

Misiekaba. “Ik ben er van overtuigd dat hoe dan ook de NDP haar weg

zal vinden. De partij heeft veel mensen van goede wil.”

Tijdens de oproep van Afonsoewa kreeg hij vele chats, apps en

telefoontjes. “Dat moment op 26 februari 2022 in OCER, waarop het

(NDP) publiek hun liefde en appreciatie richting mij openlijk

kenbaar maakten, zal ik altijd in mijn hart blijven koesteren.”

In juli 2020 stapte een teleurgestelde Misiekaba uit de NDP.

Deze beslissing nam hij na een gesprek met NDP-voorzitter Desi

Bouterse over de richting van de partij. Die kwam niet overeen met

de visie van Misiekaba. “Bij het kiezen voor de continuering van

mijn politieke werk, zal dat uiteraard in en via een ander politiek

huis, dat beantwoordt aan mijn idealen en aspiraties, moeten

geschieden”, verklaarde Misiekaba aan Starnieuws.

Hij heeft sindsdien een rustpauze als politicus ingelast. Nog

steeds laat Misiekaba in het midden of hij ooit zal terugtreden in

de politiek arena. “In of buiten de politiek zal ik mij, met

dezelfde passie en ijver die men van mij gewend is, blijven

inzetten voor de vooruitgang van alle Surinamers.”







