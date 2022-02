‘Andre kom naar huis en kom snel’

27/02/2022 00:00

Euritha Tjan A Way

Andre Misiekaba is onder anderen door Silvana Afonsoewa publiekelijk opgeroepen terug te keren naar de NDP.

PARAMARIBO –

Tijdens de protestmanifestatie van de Nationale Democratische Partij (NDP) op 26 februari was het voormalig DNA-lid Silvana Afonsoewa die de partij een spiegel voorhield. Zij gaf tijdens haar speech mee dat het de krabbenmentaliteit in de NDP is die ervoor heeft gezorgd dat veel niet is gerealiseerd. “We hebben de touch met het volk in de verschillende districten verloren, maar we moeten het herstellen. Zij zijn degene die ons de zetels moeten geven om te winnen”, zei Afonsoewa, die veel bijval oogstte vanuit het publiek.

Opmerkelijk was ook de bijna knieval die het NDP-lid maakte naar

Andre Misiekaba, die de partij na de verkiezingen van 25 mei 2020

de rug toekeerde. “Ik heb gehuild toen hij wegging. Andre mi

wani aksi yu kon baka. Mi no sabi saide nanga suma meki yu gwe, ma

mi e begi yu kon baka. Ik heb Andre gekend als rr-lid en hij

was toen DNA-lid. We hebben veel gedaan voor de achterban van de

buurt Nieuwe Grond. Je hebt me altijd geleerd: ‘Silvana, vergeef en

ga verder met je leven'”, klonk het bijna smekend. “Kom naar huis

en kom snel.” Het lied dat daarna volgde was een waarbij er werd

opgeroepen elkaar te vergeven en door te gaan. “Ik heb het zelf

uitgezocht”, zei de jonge politica.

Ebu Jones, die namens de NDP in het parlement zit, vindt dat het

gemis van “een broeder altijd pijn doet en ik voel het wel. Ik snap

hem en ik heb hem een paar keer gesproken. Hij heeft mij dingen

uitgelegd die ik nu niet zal herhalen, maar ik ben anders. Ik vind

dat verandering binnen de partij moet beginnen en daarom ga ik de

partij nooit verlaten. Het is mijn plicht om aan de verbetering van

binnenuit te werken”, vindt Jones.

Bouterse zei tijdens zijn speech, die opvallend kort was in

vergelijking met wat het publiek gewend is van hem, dat “er veel

werk te doen is binnen de partij. Maar we zijn goed op spoor”. De

protestmanifestatie van zaterdag kleurde Ocer en omstreken paars en

was volgens de NDP een signaal aan de regering om het beleid om te

buigen.







