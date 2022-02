Anders omgaan met afvalbeheer en -verwerking

18/02/2022 10:02

“Als je niet beter weet dan denk je dat het allemaal goed is geregeld. De stad ziet er relatief schoon uit en het vuil is opgehaald … maar dat is het niet.” Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu heeft het integraal plan voor het aanpakken van afval donderdag in het Lalla Rookh Gebouw ontvouwd. “Alle aspecten die te maken hebben met afval worden op elkaar afgestemd: het verzamelen door huishoudens, het veilige transport en tenslotte de verwerking.”

Er moet verandering komen in de manier waarop in Suriname afval

wordt beheerd en verwerkt. Het ingenieursbedrijf Ilaco is

aangetrokken om een integraal managementplan voor afvalverwerking

en beheer te maken. Directeur Rayindra Patadin zegt dat de

basiselementen van het plan te maken hebben met het goed

vaststellen van de doelen, maar ook het traject dat moet worden

afgelegd om die te realiseren. De overheidsinstituten zullen

precies moeten weten wat te doen en daadwerkelijk uitvoeren. “Het

plan moet geen dik boekwerk worden. Het moet een werkbaar plan

worden waarmee de overheid de komende tien jaar mee aan de slag

kan.”

Zowel Tjong-Ahin als Patadin zegt dat goede en praktische

particuliere initiatieven erin zullen worden verwerkt. De directeur

acht niet uitgesloten dat ook particuliere ondernemingen worden

betrokken bij de uitvoering van delen van het plan. De minister

wees er wel op dat de overheid de leidende rol moeten hebben,

hoewel er uitstekende initiatieven zijn en het milieubeleid niet

slechts bij haar hoort te zijn. “Het is moeilijk om collectieve

diensten helemaal in handen te laten van particuliere instituten

die niet zodanig zijn georganiseerd dat eenieder kan participeren”,

aldus Tjong-Ahin.

De huidige situatie schetsend zegt de minister dat op dit moment

huishoudelijk afval twee keer per week gratis wordt opgehaald door

de overheid en hoofdzakelijk wordt gedumpt op de vuilstortplaats te

Ornamibo. Daarnaast zijn er in sommige gebieden, zoals niet

bebouwde percelen, illegale vuilstortplaatsen.

Tjong-Ahin noemt het niet gescheiden aanbieden van afval “een

enorm groot milieuprobleem”. “Als bijvoorbeeld chemisch afval mede

wordt gedumpt te Ornamibo, is dat schadelijk voor mens en dier. Het

lost zich op in water en verdwijnt in de Pararivier. Zo komt het

terug in de cyclus van consumeren.” In het plan dat wordt gemaakt,

zal daarom ook worden gekeken naar hoe op een juiste manier afval

al in het huishouden kan worden gescheiden.

Volgens hem is het begrip afval veel ruimer dan wordt gedacht.

“Fecalien (ontlasting, … red.) behoort ook tot afval. Het wordt

opgehaald door bedrijven en die dumpen het in de Surinamerivier.

Het komt terug in ons systeem en ook dat is schadelijk voor mens en

dier.” Volgens hem is er al een andere aanpak hiervoor bedacht die

spoedig in versneld tempo zal worden ingezet.

In de uitvoering van het plan wordt nagegaan in hoeverre de

burger mee zal moeten betalen voor het milieuvriendelijk verwerken

van afval. De minister zegt dat wat dat betreft de Milieuwet

duidelijk is: de vervuiler betaalt. “Er zal dus een kosten- en

betaalstructuur worden gemaakt, zodat op een duurzame en

verantwoordelijke manier kan worden omgesprongen met ons

afval.”







