Amoksi werkt aan vrijwillig inleveren illegale vuurwapens

19/03/2022

-

Ivan Cairo

Minister Kenneth Amoksi van JusPol.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Burgers die illegaal vuurwapens in hun bezit hebben zullen gedurende een bepaalde periode in de gelegenheid worden gesteld om die bij de justitiele autoriteiten in te leveren. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) treft voorbereidingen om het proces hiertoe op gang te brengen. Er circuleren volgens de bewindsman veel illegale vuurwapens in de samenleving. Hij is zeer ingenomen met de aanhouding vrijdagmorgen van een aantal mannen die een partij zware machinegeweren in hun bezit hadden.

Na maanden van nieuwsberichten over berovingen en diefstallen,

waardoor de indruk bestond dat de criminaliteit toeneemt, is deze

slag aan de onderwereld zeer welkom nieuws, meent de bewindsman.

“Het is een welkome ontwikkeling na alle meldingen van inbraken,

berovingen en gewapende overvallen. Het is niet een ontwikkeling

die we graag zien, maar we weten dat dit realiteit is en we moeten

onderkennen dat er veel illegale wapens in de gemeenschap

zijn.”

De arrestaties zijn gepleegd in South-Drain bij de grens met

buurland Guyana. Bij de zeven verdachten zijn in beslag genomen

vier AK-machinegeweren, vier AR-15 mitrailleurs, een Glock-pistool,

een jachtgeweer en een grote partij munitie. De mannen hadden ook

een satelliettelefoon bij zich. Volgens het voorlopig onderzoek

zijn de verdachten afkomstig uit hoofdstad Paramaribo. Bij de

aanhouding was onduidelijk of zij de vuurwapens zouden afleveren of

dat zij die hadden opgehaald. Het onderzoek hiernaar is nog in

volle gang.

Veiliheidsdiensten ‘alert’

In juni 2021 deed ex-president Desi Bouterse aangifte bij de

justitiele autoriteiten dat tientallen vuurwapens, waaronder

mitrailleurs, handgranaten, pistolen en granaatwerpers, uit een

wapendepot in zijn residentie waren ontvreemd. Bouterse deed de

aangifte nadat zijn kleinzoon Walther Bouterse zelfmoord had

gepleegd. Onderzoek bracht aan het licht dat die vuurwapens door

zijn kleinzoon waren gestolen en vermoedelijk doorverkocht aan

criminelen. Er werd een aantal verdachten aangehouden die momenteel

berecht worden.

De justitieminister zegt dat de gewapende diensten en de

veiligheidsdiensten ‘alert’ zijn. De vraag is echter, aldus Amoksi,

of in het geval van de onderschepping te South-Drain hier sprake is

van wapenhandel, terrorisme of dat deze wapens zouden worden

ingezet in een ruil voor drugs. “Is het om criminele organisaties

te bewaken? Het zijn allemaal vragen die uit dit onderzoek

beantwoord zullen moeten worden”, aldus Amoksi.

Ten aanzien van het vuurwapenbeleid bespreekt Juspol dit in

samenwerking met het kabinet van de president om een duidelijke

beleidslijn uit te zetten. Intussen wordt voorbereid een periode

waarin mensen die illegale vuurwapens onder zich hebben, in de

gelegenheid gesteld zullen worden deze bij de autoriteiten in te

leveren. De procedure over hoe dit zal worden aangepakt, wordt nog

besproken met het Openbaar Ministerie. “De gemeenschap heeft er

baat bij dat er zo min mogelijk illegale wapens in de samenleving

circuleren”, Amoksi.







