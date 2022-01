Ambtenaren LVV naar Dominica voor studie dierenarts

10/01/2022 20:51 – Van onze redactie

Foto: CDS

PARAMARIBO – Rachella Sanawi, Dussay Triebel en Cheniva Yard, allen werkzaam op het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zijn naar Dominica vertrokken waar ze de studie tot dierenarts zullen volgen. Na afstuderen in 2026 is het trio verplicht om voor vier jaar – de duur van hun studie – te werken voor LVV binnen hun vakgebied. “Deze methode zal zorgdragen voor de ontwikkeling van de veterinaire diensten en de agrarische sector”, schrijft het ministerie maandag in een persbericht.

Sanawi, Triebel en Yard zijn in aanmerking gekomen voor een studiebeurs van de Caricom, die online aanvragen beschikbaar had voor de studie diergeneeskunde voor studenten uit de regio. De Caricom komt in met 75 procent, terwijl LVV aangeeft dat de Surinaamse overheid voorzieningen heeft getroffen om de resterende 25 procent te betalen. Het gaat daarbij om college- en examengeld van de studenten vanaf dit jaar tot hun afstuderen in 2026. De studie wordt gevolgd op de St. Nicholas Universiteit.

LVV moedigt haar personeel aan om zich te blijven scholen en waar mogelijk beurzen aan te vragen voor hun werkgebied. Minister Parmanand Sewdien erkent het tekort aan kader op zijn ministerie en is meer dan ingenomen met deze mogelijkheid. “Blijf de trap van carri?remogelijkheden beklimmen”, hield hij het trio voor. Sanawi onthulde dat ze na haar studie terug wil keren naar haar geboortedistrict omdat Nickerie nog geen vaste dierenarts heeft.

