‘Als ik niet hier was, had Miskin het terrein verkocht’

18/02/2022 00:00

-

Gilliamo Orban

Ronald Hooghart (r) en Michael Miskin in betere tijden.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“Zolang ik voorzitter van de CLO ben, wordt er niets verkocht. Wij zijn geen Moederbond of andere bonden. Dit terrein is van de CLO en ik ben een van de mannen die zich heeft ingezet om het te krijgen.” Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) herinnert zich dat politicus Just Rens in de jaren zestig van de vorige eeuw het terrein heeft gegeven aan de landsdienaren.

Tijdens een persconferentie donderdag in het CLO-gebouw beweerde

Hooghart dat Michael Miskin, trekker van het CLO Collectief, het

perceel met bondsgebouw wil verkopen. “Als ik niet hier was, had

hij het al verkocht. Dat heeft hij me zoveel keren gevraagd en

vertelde me dat mensen voor het perceel een miljoen US dollar

willen betalen. Ik heb hem gezegd dat het terrein de lantiman

toebehoort.”

Stichting

Miskin ontkent tegenover de Ware Tijd het perceel te

willen verkopen. “Het is juist Hooghart die ooit met een voorstel

kwam om dat te doen, teneinde zijn woningbouwprojecten te

financieren”, countert hij. Miskin heeft hem toen gezegd dat bij

een aantrekkelijk bod de zaak kon worden besproken binnen het

stichtingsbestuur. De stichting Beheer Bezittingen van de CLO, waar

Miskin bestuurslid van is, heeft het terrein aan de Verlengde

Gemenelandsweg onder haar beheer.

Hij wijst erop dat Hooghart geen deel uitmaakt van de stichting

en daardoor geen zeggenschap heeft. “De stichting bestond uit zeven

bestuursleden, van wie vier zijn overleden. Als wij de grond wilden

verkopen, hadden we dat al lang gedaan”, aldus Miskin. De stichting

die achter het CLO Collectief staat, heeft vorig jaar mei bij

deurwaardersexploot het bestuur opgedragen om binnen drie maanden

het terrein te ontruimen, “omdat de faciliteiten van de CLO op

onbehoorlijke wijze worden gebruikt”.

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de

Ware Tijd







