Aloema pleit voor ‘volwassen’ benadering situatie bij SVB

25/04/2022

-

Stan Herewood

Voor parlementarier Ronny Aloema moet het inzetten van sporters uit de diaspora leiden tot een win-winsituatie.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Ronny Aloema, VHP-parlementarier en oud-doelman van diverse verenigingen en de nationale selectie vindt dat er drastische maatregelen genomen moeten worden om de rust te doen weerkeren bij de SVB. Hij pleit voor een professionelere en volwassen aanpak van problemen die zich al maanden voordoen bij de SVB. Het begon bij de mannenselectie, met als dieptepunt het ontslag van bondscoach Dean Gorre in het najaar van 2021.

De situatie bleek in rustiger vaarwater te komen na de

aanstelling van diens opvolger Stanley Menzo. Dat bleek schijnbare

rust, want kortgeleden konden door een fout van de SVB vier

voetbalsters van de nationale selectie niet met de rest van de

delegatie naar Suriname terugkeren uit Puerto Rico.

Diaspora

Over het betrekken van mannen en vrouwen in diaspora bij de

nationale selecties heeft Aloema een uitgesproken mening. “Ik vind

dat het diasporaproces de kans moet krijgen zich te ontwikkelen en

als blijkt dat het vruchten regionaal en of internationaal afwerpt

moet er mee worden doorgegaan en uiteindelijk leiden tot een

win-win situatie. Wij hebben bewezen dat wij het niet alleen

kunnen. Het diaspora-gebeuren moet uiteindelijk leiden tot een

win-winsituatie.”

Aloema benadrukt dat van Surinamers in eigen land verwacht

wordt dat zij er alles aan zullen doen, buiten de ondersteuning van

de diaspora, zaken krachtig aan te pakken, niet alleen op

sportgebied. De politicus blijkt overigens geen voorstander te

zijn van het opheffen van het ministerie van Jeugd- en Sportzaken.

“Ik had gehoopt dat het was blijven bestaan”, zegt hij aan de

krant.

Geld

Het gaat Aloema overigens niet alleen om voetbal, maar sport in

het algemeen moet als prioriteit gezien worden. Tegen deze

achtergrond heeft hij vier jaar geleden de Ronny Aloema Foundation

opgericht. De voornaamste doelen daarvan zijn bij te dragen aan de

ontwikkeling van kinderen en jeugdigen op educatief, sociaal,

emotioneel, maatschappelijk en recreatief gebied en ondersteuning

aan behoeftigen. Hij zet zich hiervoor in met ondersteuning van

zijn contacten in Guyana en Frans Guyana.

Als parlementarier zal hij zich bij de eerstvolgende

begrotingsbehandeling inzetten om meer geld beschikbaar te krijgen

voor sport. “Ook al is de financiele situatie in het land niet

rooskleurig, gezien het belang van sport moet hieraan prioriteit

worden gegeven en dus moet er meer geld voor op de begroting worden

uitgetrokken. “Wil je goed sportbeleid voeren, moet er meer geld op

de begroting staan.” In hoeverre hij daarin zal slagen zal vooral

afhangen van de opstelling van zijn fractiegenoten.

Politiek

Zelf is hij niet ontevreden over hoe zijn politieke loopbaan

zich voltrekt sinds de verkiezing van nu bijna twee jaar geleden.

“Ik heb gekozen voor de politiek, omdat ik deel wil zijn van de

oplossing. De ideologie van mijn partij, de weg waarlangs

ontwikkeling en de inrichting van de samenleving gebracht zou

worden, spreekt mij nog steeds aan. Want je bereikt niets door

mooie dingen op papier te zetten, maar ze niet uit te voeren. Toen

de politiek op mijn weg kwam heb ik daarom ‘ja’ gezegd. Soms weet

je niet wat de Here voor jou in het verschiet heeft.”







