Alkaline schopt stennis in rechtszaal

Het was dinsdag even schrikken in de rechtszaal toen roofverdachte Rosendo M. alias Alkaline zich hevig verzette tegen teruggaan naar de

arrestantenruimte. Hij wilde, net als medeverdachte Arthur A., dinsdag naar huis na zeven maanden voorarrest. Echter, rechter Duncan Nanhoe

besloot om de zaak met nog een maand uit te stellen en dat beide verdachten in de bak blijven.