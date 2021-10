Algun negoshi a confronta problema cu conexion pa ricibi pago cu credit card

Un situacion masha fastioso Diahuebs mainta: – ORANJESTAD (AAN) – Ultimamente tin fayanan riba internet cu ta afectando comercio y clientela, alomenos tin varios caso, y esaki ta sosode specificamente, ora un consumidor kier paga cu credit card.





Diahuebs cu a pasa, un par di consumidor a bay cumpra na un compania cu ta bende por mayor y detal, entre otro, un par di marca di cosmetico basta conoci y gusta, na prijs basta bon, compara cu den un tienda of supermercado.

Na momento di bay paga cu credit card e machine no solamente a tarda, pero a stop durante e transaccion y riba e papel por a lesa “incomplete transaction”. Tin negoshi cu tin dos machine, un pa credit y otro pa debit card. No tabata tin problema pa paga cu debit card, solamente cu e credit card no pa falta di fondo sino pasobra tabata tin problema riba e conexion cu internet.

Tin cliente cu no tabata tin debit card cune, pero solamente nan credit card y esnan cu tabata tin efectivo cu nan por a paga cash, pero otronan cu no tabata tin mester a pone nan productonan bek den reki.

Un situacion sigur hopi fastioso, cu no solamente ta afecta e cliente pero tambe e benta pa e compania, y no pa motibo cu e consumidor no por paga, sino pasobra e conexion pa haci pago cu credit card, tabata tin fayo. Tin indicacion cu tin diferente establecimento cu a wordo afecta pa e problema aki.