Algun hoben na Aruba ta pensa cu alcohol ta legal y cu no ta un droga

FADA ta lamenta:

ORANJESTAD (AAN): Rulienne Arends, di Fundacion Anti Droga Aruba a duna di conoce cu recientemente FADA a bay algun scol secundario y ta scucha con e hobennan ta menciona cu alcohol ta legal y cu e no ta un droga y cu no por bira adicto na dje.

Esaki ta algo di lamenta, Arends a expresa, ya cu por mira cu e hobennan falta informacion. Esey ta unda e rol di FADA ta bin dilanti. Si FADA no e duna informacion corecto, ora e hobennan yega mayoria di edad, cu nan ta core auto, nan no ta bay wak e importancia pa nan no ta core bao di influencia.

Ta pidi e mayornan pa papia cu e hobennan y pa ta un ehempel pasobra si nan ta wak cu nan tata of mama of algun familiar ta bebe bay off y ta maneha y nan ta yega cas bon, nan sa cu nan tambe por bay hacie, a bisa.

Den e caso ey, Dios tabata cu e famia cu nan por a yega cas bon, pero no ta tur ora esey ta bay mescos, a agrega.

Tin hobennan cu ta bebe alcohol door cu e ta algo legal ya cu e no ta hacie nada. Sino e ora lo tabata algo ilegal. Esey ta e prome pensamento. Tambe ta haya hobennan cu ta bisa cu nan ta bebe alcohol pa lubida e problemanan cu nan ta pasando aden. E parti di salud mental tambe ta bin dilanti y ta haya hobennan cu ta gewoon bisa cu “e ta nos cultura” y tin ora cu nan ta hacie pa ‘peer pressure’.

Otro hobennan ta bisa cu na cas nan mag di bebe y cu e mayornan ta lag’e. Esey hopi biaha ta e factornan cu ta scucha di e hobennan na Aruba y cu ta e motibo cu nan ta bebe alcohol, Rulienne Arends a indica.