Algo cu semper y te ainda DIMP kier a cambia ta henter e proceso di otorgamento di plach’i number

The content originally appeared on: Diario

​

Luenne Gomes-Pieters, directora:

*Tambe acopla e pago di impuesto cu pago di seguro y keuring

ORANJESTAD (AAN)—Luenne Gomes-Pieters, directora di Departamento di Impuesto (DIMP), den entrevista cu DIARIO, a duna di conoce cu durante e ocho añanan cu e ta trahando na DIMP, si tin algo cu e kier cambia y cu ainda ta su intencion, ta henter e proceso di otorgamento di: 1) e plach’i number y 2) cu e pago di impuesto ta acopla cu e pago di seguro y tambe e keuring.

“Nos no mester lubida e Keurings Local na DTI. Nos sa cu nos tin un grupo di trabao specificamente riba tereno di UTVs cu ATVs, pero e ta conta tambe pa tur otro plach’i number normal, cu nos ta haya diferente feed back di polis, di DTP cu ta duna vergunning, di DTI cu ta controla e keuring y tambe di e companianan di seguro cu kier cera e circulo.

Awo, manera tur hende sa, nos ta encarga cu e cobranza di impuesto. Tin un sistema digital cu si 31 di Januari yega y e contribuyente no a paga, 1 di Februari su cobranza y su boet ta den nos sistema”, directora di DIMP a señala.

El a agrega cu Departamento di Impuesto por bisa facilmente cu nan a cumpli cu e contribuyente, den sentido cu si e contribuyente no a cumpli e ta haya un boet of un cobranza adicional.

“E seguronan, mi ta compronde nan preocupacion; mi ta kere cu nos mester bay sinta na mesa pa nos wak con por haci cambio di Ley pa asina por asegura, pasobra mi ta kere cu gobierno den su totalidad lo kier tin garantia cu tur automobilista cu ta core riba nos careteranan tin su impuesto paga, ta asegura, su auto ta asegura, e ta gekeurd, cu bo no tin auto cu a wordo cambia, ahusta na un manera cu ta peligroso tambe, vooral ora cu nos ta wak cu tin hopi transporte pa turista, hopi tours; cosnan cu ta sosode cu nan ta cambia e auto, of e jeep hacie sin dak, of cu tin un bara di hero so ta wanta e chassis, cu ta bira algo peligroso si no ta wordo gekeurd of ta wordo afgekeurd”, Luenne Gomes-Pieters a splica.

El a agrega cu e ta compronde y comparti e preocupacion cu tin, y mester busca un manera cu ta mucho miho pa atende esaki.

Gomes-Pieters a sigui splica cu e ley ta bisa cu na momento cu DIMP ta otorga e plach’i di number, mester tin un seguro valido, pues bo auto mester ta asegura y e keuring tambe mester ta na ordo.