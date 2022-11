Aksel Samardzic representando Aruba a gana titulo individual di Aruba Open Beach Tennis Championship

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD(AAN): E ambiente durante e Aruba Open Beach Championship na Bushiri Beach ta uno fantastico unda cu tur dia un cantidad grandi di fanatico ta disfruta di e tremendo weganan di beach tennis.

Diaranzon e publico tabata ainda mas motibo di aplaudi y ta contento, mirando cu den Center Court di e evento Aksel Samardzic representando Aruba a demostra un nivel hopi halto y a gana e titulo individual maximo.

Samardzic tabata ‘underdog’, pero el a logra gana faborito Antomi Ramos di Spaña, kende ta number 1 den e ranking di Beach Tennis di PBT.

As the underdog, Aksel beat Antomi Ramos from Spain who is the number 1 ranked player on the PBT ranking.

E representante di Aruba a bay cas cu e premio di 1000$.