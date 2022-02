Aisa Smit: ‘Onze meisjes durfden niet te voetballen’

18/02/2022 16:10

-

Marinio Balsemhof

Een duel tussen Surinames Ravelcheny van Ommeren (12) en Katty Martinez van Mexico (19). Ook te zien Griffith Vaissaire (18) en Cady Chin See Chong (6).

Foto: Concacaf



PARAMARIBO –

“Wij schoten op alle vlakken tekort en durfden niet te voetballen.” Dat is de conclusie van ex-voetbalinternational Aisa Smit na het voetbal pak slaag dat de Surinaamse vrouwen donderdagavond kregen van Mexico. In het Estadio Universitario werd Suriname in groep A van de pre-WK-kwalificatie met 9-0 verslagen door het gastland. In dezelfde poule was Puerto Rico met 4-0 te sterk voor Antigua en Barbuda.

Smit herkende niet echt een spelplan bij de selectie. “Ik kon

niet uit die wedstrijd halen hoe we moesten aanvallen, verdedigen

en omschakelen”, geeft zij aan. De handige aanvalster, die na haar

voetbalcarriere voor het coachesvak koos, geeft aan dat de vrouwen

Natio alle ballen naar voren trapte en vandaaruit wilde spelen.

Suriname leed veel balverlies, dus denkt zij dat coach Ray

Frankel vooral aan de opbouw moet gaan werken. De voetbalsters

waren meestal al na twee passes de bal kwijt. Ook de balaanname,

lopen zonder bal en positie kiezen, waren niet goed. “Alleen de

keeper was ons sterke punt op het veld”, concludeert Smit.

Om een betere beurt te maken in de resterende wedstrijden zal

het team sowieso moeten opbouwen. “De speelsters moeten durven om

de bal aan te nemen, zich veel beter verplaatsen, beter positie

kiezen en zich sneller aanspeelbaar maken wanneer wij in balbezit

zijn.” Volgens haar zal er vooruit moeten worden gedacht. “Je moet,

voordat je de bal krijgt, al weten waar je naartoe gaat

spelen.”

Smit is het niet helemaal eens dat wordt aangegeven dat Suriname

met U20-speelsters de strijd is ingegaan. Zij beweert dat een

aantal ervaren spelers niet is geselecteerd. “Het is jammer”, zegt

ze. De ex-international vindt dat het bestuur van de Surinaamse

Voetbalbond niet moet bemoeien met technische zaken. “Dat moet dat

aan de trainers worden overgelaten. De trainers zijn niet vrij om

zelf de vrouwen te selecteren en dat is lastig.”

Smith geeft aan helemaal niet boos of teleurgesteld te zijn. Zij

maakt zich wel zorgen om het vrouwenvoetbal in Suriname. “We zijn

op een niveau blijven steken. Ik wil betere ontwikkelingen zien”,

benadrukt zij. De vrouwen Natio speelt dinsdag in het Franklin

Essed Stadion tegen Anguilla, dat nog niet in actie is gekomen.







