Ainda no tin fecha di implementacion di e ‘eigen bijdrage’

The content originally appeared on: Diario

AZV ta remarca: decreto nacional no a ni yega Raad van Advies

ORANJESTAD (AAN): AZV a duna di conoce cu a tuma nota cu tabatin panico den comunidad door cu tin cierto hende bisando cu: “1 di april eigen bijdrage lo wordo introduci”, “no tin informacion”, “no tin nada in place”.

Pa ta sigur cu ta cla pa tur hende: no tin eigen bijdrage dia 1 di april. Pasobra e decreto nacional no a cana cu caminda completo ainda.

Contribucion propio y e cambio riba lista positivo ta wordo introduci den cuadro di articulo 22 di e ley di AZV. Y e ley ta prescribi cu pa e landsbesluit pasa e tin cu pasa Parlamento y tin cu ta eynan pa 15 dia. Parlamento no a ricibi niun decreto nacional ainda. Por lo tanto tampoco AZV por informa comunidad ki fecha e ta bay drenta na vigor.

Dia 17 di januari AZV a reuni cu e comision di salud di Parlamento di Aruba. Respetando Parlamento su posicion constitucional, AZV a presenta na Parlamento e ‘plan 2022 Ban Reforma pa Garantisa’. Den e plan aki a identifica e diferente oportunidadnan cu tin cu lo por yuda na yega na 60 miyon di florin di recorte cu a wordo impone riba AZV.

Despues cu a informa Parlamento su comision di salud, a organisa un conferencia di prensa na AZV caminda a informa comunidad kico ta e plan 2022. Y e dia siguiente tur dunado di cuido a ricibi un carta di AZV informando over di e plan.

Ehecucion di plan 2022

Plan ta un, ehecucion y implementacion ta otro. Anuncia e plan no kiermen cu e ta cla pa implementacion. Tin un proceso ta bay cu ne. Y den e proceso a tuma nota cu tabata tin preocupacionnan di sector di cuido. Cu nan lo a compronde cu manera a anuncia e plan e ta cla pa implementa. Siendo cu esey no ta e caso. AZV a anunci’e pa ta transparente. Pa asina mayan comunidad no bisa cu a introduci un dia pa otro. AZV lo ta bay ta informando debidamente den e proceso con e ta canando.

Ta importante pa realisa cu un cambio manera introduccion di un eigen bijdrage, tin e parti legislativo y e parti tecnico. E legislativo por drenta na vigor riba un fecha, pero no kiermen cu tecnicamente bo ta cuminsa e fecha ey tambe. Pasobra bo tin cu prepara bo mes tecnicamente pa bo por implement’e. E ora ey lo tin un fase di transicion pa bo yega na implementacion.

Sesion informativo pa dunado di cuido

9 di maart AZV a organisa un sesion di informacion pa dunadonan di cuido na Cas di Cultura. Den en sesion aki, director Jacobs di AZV a indica cu “1 di april no ta skirbi riba piedra, door cu e status di e decreto nacional no a ni yega Raad van Advies.

Probablemente mi por bisa 1 di mei, pero nos no tin fecha fiho ainda. Tanten e no pasa Parlamento no tin fecha fiho. Y tanten cu tecnicamente nos no por implemente, nos no tin fecha di implementacion”.