Ainda inscripcion ta habri na SKOA pa muchanan cu ta haci 4 aña na 2023

The content originally appeared on: Diario

ORANSTAD (AAN): Keto bay SKOA, como e instituto di educacion di mas grandi na Aruba,

ta keda enfoca ariba e desaroyo y crecemento di nos muchanan, y ta boga pa keda brinda educacion di calidad pa asina prepara nan pa un bon futuro. Mayornan cu kier inscribi nan yiunan lo haya e guia necesario di SKOA pa cu e proceso di aplicacion.

Manera tur aña SKOA a cuminsa cu nan aplicacion pa inscribi tur mucha cu ta bay haci 4 aña den 2023. Inscripcion a cuminsa dia 21 di November 2022 y ta habri ainda. Mayornan cu ta desea pa nan yiunan bay un scol di SKOA por cuminsa cu e proceso di aplicacion mas pronto cu ta posibel pa asina sigura un luga pa e proximo aña escolar.

Con pa aplica na SKOA: Mayornan por haci aplicacion na diferente forma: Por aplica via e website www.skoa.aw pa inscribi completamente online. Por aplica via email door di manda SKOA un email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

DIARIO a compronde cu awor por aplica via WhatsApp tambe door di manda un mensahe directo na +297 748-5995 y sigui e proceso pa completa e aplicacion. Ora di aplica mester pone bon atencion ariba e documentonan necesario pa asina por cumpli cu e proceso di inscripcion di bo yiu. Pa mayornan cu ya caba tin yiu inscribi na SKOA por haci aplicacion di e yiu cu tin cu cuminsa na kleuter via nan systema di SAS.