AHATA ta contento cu ta bay haci algo riba e caminda dilanti hotelnan ‘high rise’ aunke trabao ta cuminza otro aña

Tisa LaSorte, CEO:

ORANJESTAD (AAN) —Tisa LaSorte, Presidente di AHATA, den entrevista cu DIARIO a indica cu AHATA ta hopi contento cu por fin ta bay haci algo, riba e caminda dilanti hotelnan (high rise), cu ta e caminda unda mayoria di turistanan ta cana, of ta core cu auto y den taxi.

LaSorte a menciona cu e caminda ey ta den hopi mal estado pa hopi tempo, y AHATA tabata tin speranza cu nan lo a cuminza caba, pero a wordo confirma cu lo cuminza otro aña cu e prome fase. E ta un proyecto di tres fase pa e por keda concreta.

El a indica cu e prome fase ta inclui tambe haci cambio di e pipanan cu ta bay na RWZI, pasobra mester corda cu tin tambe problema cu RWZI, di e planta di purificacion di “waste water” na Bubali Plas, anto eynan tambe mester tin hopi volumen pa e pipanan cu ta existi, cu tambe ta importante y cuminza cu e proceso di drecha e caya.

“E ta tarda un tiki pero nos ta contento cu e ta bay cuminza aunke e ta cuminza otro aña”, LaSorte a expresa, y a agrega cu na opinion di AHATA, drecha un caya ta responsabilidad di sector publico y ta pesey nos tur ta paga impuesto. “Ehempel cu mi ta duna semper ta cu si dilanti mi cas e caya a kibra nan no ta bin cobra ami pasobra e buraco ta dilanti mi cas, pa mi drecha e caya. Na final ta sector publico ta responsable pa drecha e caminda y e infrastructura cu nos tur ta uza, y pesey nos ta paga impuesto”, el a reitera.

No obstante, AHATA ta dispuesto pa yuda. Tin cierto manera cu nan por haci esaki, pero nan no kier tuma e trabao di gobierno. Por yuda por ehempel cu embeyecimento, haci e lugar nechi, cu locual AHATA ta dispuesto na yuda cune y nan ta den combersacion.

“Nos tin entendi cu tin algun lugar di parkeo cu lo wordo regla tambe den e proceso aki. Claro, no hopi. No tin hopi espacio, den hopi area nos falta parkeo. Den otro lugarnan unda no tin hopi espacio ta bay vertical pero nos no ta mira esey na Aruba ainda. Tin sector priva cu por yuda cu ta desaroya tereno pa yuda of bo tin sector publico cu ta c rea parkeo, e ta un reto pero ainda nos no a solucion’e”, Tisa LaSorte a menciona.