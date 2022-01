AHATA a confirma cu sector hotelero a perde 25% di reservacion na Januari

The content originally appeared on: Diario

Demas islanan den Caribe ta mescos… ORANJESTAD (AAN): Den fin di siman, Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a publica e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan na December y proyeccion pa luna venidero.

DATA DECEMBER 2021: Encuanto e cifranan di “Ocupacion”, por mira cu e grado di ocupacion tabata 69%; cual ta 17% menos ocupacion cu na December 2019. Anteriormente a proyecta ocupacion di 76% pa December 2021, pero pa motibo di casonan di COVID na Merca y Aruba su rekisito nobo pa drenta nos pais e hotelnan a ricibi varios cancelacion pa e ultimo siman di luna.

E cifra di ADR a mustra cu e balor promedio di cada camber bendi tabata $337.38, cual ta 0.5% menos cu na 2019.

E cifra di RevPAR ta mustra cu e entrada averahe pa tur camber disponibel ta 17% menos cu na 2019, yegando $232.93.

OCUPACION 2021: Encuanto e “Ocupacion” den aña 2021, e Hotelnan na Aruba a recupera cu 67%. E Ocupacion promedio di tur hotel tabata 56.7%.

PROYECCION: E situacion di COVID na Aruba a resulta den Nivel 4 di alerta di CDC y a causa mas cancelacion di reservacion, stagnando recuperacion di e industria turistico. E data ta indica cu hotelnan a perde 25% di reservacion na Januari 2022.

Mientrastanto, e hotelnan ta raporta cu ta sigui ricibi cancelacion y e proyeccion pa siguiente lunanan a baha compara cu e proyeccion anterior. E proyeccion di sector hotelero ta indica e recuperacion economico di Aruba.

TIMESHARE: Propiedadnan Timeshare tambe a experiencia cancelacion pa ultimo siman di December. Ocupacion di December 2021 tabata 82%, mientras cu a proyecta 91%. Ocupacion averahe di 2021 tabata 75%. Proyeccion di grado di ocupacion pa Januari 2022 ta 86%.

Hotel miembro di AHATA: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Paradera Park, Radisson Blu Aruba, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas y Talk of the Town Hotel.

Timeshare miembro di AHATA: Divi Aruba Phoenix, Divi Dutch Village, Divi Village Golf, La Cabana, Marriott Ocean Club, Marriott Surf Club.