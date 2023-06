Agentenan di Polis cu a tira mata homber den cas na Sero Pita no ta castigabel

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs merdia e agentenan N.S. y J.B. a presenta dilanti Hues pa e lamentable caso cu a sosode dia 28 September 2020, caminda a tira mata Wilson Peña Bermudez durante un

asistencia.

MASHA HOPI POLIS NA CORTE

Masha hopi agente di Polis a presenta na edificio di Corte. Tanto den e sala di Corte abao, e parti ariba y hasta a uza un sala extra via video conference pa asina tur e agentenan cu a bay pa apoya nan colega, por presencia e caso.

FAMIANAN DI VICTIMA

Famianan di e victima Wilson Peña Bermudez tambe tabata presente y nan tambe tabata sinta den e sala parti abou. Nan a duna di conoce cu nan kier mira resultado di e caso pa despues dicidi si ta cuminsa un caso di daño per juicio of no.

CASO PENAL RIBA ORDEN DI HOF

Fiscal a acusa tanto N.S. como J.B. di a tira e homber Wilson Peña Bermudez mata. Esaki di acuerdo cu instruccion di Hof cu a ordena pa cuminsa un caso penal y no cu solamente Ministerio Publico a dicidi cu no ta cuminsa pasobra e ta haya cu nan a actua den defensa propio.

ASISTENCIA PA HOMBER FASTIOSO NA CAS

Hues a cuminsa cu e agente N.S., kende a bisa cu esey ta un dia cu nunca e lo lubida. E ta hopi lamentable loke a sosode. Hues a bisa cu N.S. tabata e promer patruya cu a yega na e cas na Sero Pita. Segun yamada di e señora di e victima, e victima tabata bou influencia y tabata haci desorden. Door cu un colega Polis cu conoce e victima y sa di e situacion na e cas, a bisa pa bay cu 2 patruya pasobra e persona ta agresivo.

HOMBER DIRIPIENTE AGRESIVO

N.S. a bisa cu a topa cu e señora na porta di e cas. El a splica tocante su casa cu ta den camber cu ta bebe henter dia. E señora a bay mustra nan unda e casa ta. Segun N.S., e forma di papia di Peña Bermudez ta mustra agresivo pero e mes tabata trankil. A pidi e victima pa sali di camber, cual el a haci sin ningun problema. Un agente di Polis a bis’e cu lo bay detene. E momento ey N.S. a bay pa boei e victima y diripiente e homber a grita y core bay den camber. Hues a bisa cu for di un hende su declaracion por compronde cu e victima a pidi pa bisti un t-shirt y ora N.S. a bisa no, el a reacciona. Hues a puntra pakico mester a actua asina. N.S. a splica cu a sigui tras di e victima y a purba tene e porta habri. E homber a sera su mes den camber. J.B. a pidi permiso na e señora pa a kibra e porta y e señora a duna e permiso. Hues a puntra kico tabata e motibo pa bay kibra e porta. Segun N.S. ta considera cu e homber victima a resisti contra su detencion y pesey a bay pa detene.

TIRA PA DEFENSA PROPIO

Hues a sigui cu J.B., kende a splica cu nan sa cu e homber ta agresivo. El a splica cu ora el a skop e porta y mira den un kier, el a mira e homber coy un boter di whisky tene na su nek y bay riba e porta. J.B. a bula un banda y e otro colega a bula otro banda. J.B. a bisa cu el a tende e boter kibra y a mira algun splinter di glas pasa banda di dje. Ora el a bira pa wak, ya caba e homber tabata mas o menos 1 meter leu cu e garganta di boter den man pa atak’e. J.B. a spanta e momento ey y a mira cu su bida ta na peliger. Mientras cu e tabata core, el a saca su arma y for den banda a los tiro. E no a haya ni chens pa los tiro di advertencia y tampoco chens pa mik cu e arma. Tur cos tabata pasa asina liher. Ora el a yega na e frishidaire den cushina, el a mira e homber cay su dilanti. El a notifica Central di Polis. Segun J.B., el a kere el a los 2 tiro. Na Landsrecherche el a compronde el a tira 4 biaha. Ta asina cu N.S. tambe a spanta y a los un tiro. Hues a mustra cu Patologo ta mustra cu 2 tiro a perfora e homber na su pecho. No tabatin muestra di polvora riba e curpa cu ta mustra cu e distancia mester ta mas cu 1.2 meter. Segun J.B., el a mira e homber hopi serca di dje y a calcula mas o menos 1 meter.

Hues a puntra si un Polis a bisa: para, stop, benta e cos abao. Segun J.B., tur cos a pasa asina liher cu no tabatin chens di haci nada.

Hues a bisa cu e no por compronde cu 4 Polis na e cas, un homber burachi y no por a domin’e. Segun J.B., si e homber a sali cu un pida palo of sin nada, lo a lucha cun’e. Pero el a sali cu un boter kibra cu ta un arma.

AGENTENAN A KEDA AFECTA

Hues a bisa cu tin investigacion cu a tuma lugar y tambe Landsrecherche a haci investigacion a base di orden di Hof.Ta asina cu tur dos agente ta trahando. J.B. a bisa cu el a keda dianan sin por drumi y su mayornan tambe a keda afecta. El a bay riba su mes psicologo pa haya tratamento. El a bisa cu e lo no bay lubida nunca y lo mester bay biba cu ne henter su bida. E ta lamenta loke a sosode y a bisa Hues cu e ta stima su trabao y semper ta bisa cu e tey pa sirbi comunidad. N.S. a bisa Hues cu e tambe a bay riba su mes psicologo. El a bisa cu e tambe a pasa hopi dificil y lo mester biba cu esaki henter su bida. E tambe ta lamenta loke a sosode.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e dos agentenan den nan trabao a tira mata e victima. Fiscal ta haya cu nan a actua den defensa propio. El a splica cu Ministerio Publico for di principio ta haya cu e agentenan a actua den defensa propio. E famia di e victima a haci demanda y Hof a dicidi cu mester tin un caso penal. Fiscal ta haya cu tanto N.V. y J.B. a actua den defensa propio.

Fiscal a bisa cu tur cos a sosode liher y den e lugar chikito, J.B. mester a actua den defensa propio pa scapa di e ataque di Wilson Peña Bermudez. Na opinion di Fiscal, J.B. no tabatin chens pa los tiro di advertencia. Fiscal a menciona hurisprudencia di un caso similar na Hulanda, caminda e victima tabata un dama cu a bay cu un cuchiu riba un agente y e agente a los tiro cu consecuencia fatal. El a mustra cu Corte Supremo ta comparti punto di bista di Hof cu aki por papia di defensa propio. Fiscal ta haya cu no mester persigui e agentenan.

ABOGADO

Abogado mr. Illes a bisa Hues cu ningun hende a spera cu algo asina lo sosode. Circunstancia a pone cu ni N.S. ni J.B. por a actua otro. Nan a usa den forma corecto nan arma. Nan a actua den defensa propio. Mr. Carlo a bisa Hues cu e cantidad di Polis presente ta pa apoya e dos coleganan mustrando cu nan a actua den defensa propio. E ta haya cu N.S. y J.B. a haya nan obliga di haci uso di nan arma reglamentario mirando e situacion hopi serio cu nan tabata aden. E ta haya cu aki por papia di defensa propio.

E victima ta un conoci di Polis pa ta problematico y agresivo. E señora a pidi asistencia di Polis pa su casa cu tabata bebi y agresivo. Ta pesey a manda 2 patruya pa ora di detencion si tin resistencia por actua. Ora cu a bay pa detene e victima, el a explota. E abogado a mustra cu J.B. a mira e homber ta bin riba dje cu e boter kibra. E no por a haci nada otro cu saca su arma y tira. E no a haya ni chens di mik. Tur cos a pasa asina liher. E agente N.S. tampoco por a reacciona otro. E abogado a mustra cu Ministerio Publico tin regla cu den caso di hende burachi causa problema na cas, mester detene e persona y hib’e warda di Polis pa lag’e sosega. Esaki pa evita mas problema na cas. E abogado a bisa Hues cu e hecho cu a nenga e victima pa bay bisti un t-shirt, ta pa su mesun proteccion y tambe proteccion di e agentenan di Polis. E forma con e victima a explota agresivo a pone cu N.S. y J.B. mester a actua den defensa propio. E abogado a finalisa bisa Hues cu e ta haya cu no mester castiga e agentenan.

AGENTENAN NO TA CASTIGABEL

Hues a sera tratamento di e caso y a pospone un rato pa pensa y a duna decision di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu N.S. y J.B. a tira mata Wilson Peña Bermudez. Hues a bisa cu 4 Polis a bay duna asistencia. E situacion a escala cu 2 Polis a tira cu consecuencia cu e victima a fayece. Fiscal y abogado ta haya cu e agentenan no culpable y mester a defende nan mes. Hues ta haya cu e escalacion ta parcial di Polis.

E hecho cu nenga hende bisti t-shirt, a kibra e porta di camber sin promer bisa e hende pa sali, ta cosnan cu ta causa escalacion. Pero e agentenan no por a premira e homber a sali cu arma den man. Hues a conclui, mescos cu Fiscal y abogadonan, cu e agentenan N.S. y J.B. a actua den defensa propio y no ta castiga nan.