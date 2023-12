Agente Vos a bay cas riba Diabierna cu menos castigo cu Fiscal a exigi

The content originally appeared on: Diario

Huez a sigui abogado mr. de Sousa cu no por prueba organizacion criminal

ORANJESTAD (AAN): Diabierna henter mainta den Corte di Husticia a dedica na tratamento di e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e agente di Polis, E. Vos di 51 aña, kende ta worde acusa di un serie di delito. E caso aki a bira conoci como ‘Caso New York”.

Den sala di Corte tabata presente ruman homber di Vos y coleganan Polis. Un Hues di Curacao a bin Aruba special pa tratamento di e caso aki.

Acusacion contra Vos: Fiscal a bisa Hues cu tin 6 acusacion contra Vos.



Entre Maart 2018 y 2023, Vos a malversa Tetra-Radionan di Polis.

A horta Tetra-Radionan di Polis.

A viola secreto di trabao door di facilita informacion na cierto media di prensa y instala aparatonan na su cas.

A abusa di su funcion como Polis.

A laga su mes worde cumpra.

A forma parti di un organizacion criminal.

Vos a coopera cu investigacion: Hues a mustra cu tin masha hopi documento di un investigacion extenso cu a worde haci. Tin hendenan a worde scucha na Hues Com. Hues a bisa cu el a ripara cu ora a confronta Vos cu e cosnan, el a coopera cu e investigacion for di principio.

Hues ta haya esaki importante pa cu e investigacion. Tambe e ta mustra bon pa Vos su admission. Hues a bisa cu Vos a admiti gran parti pero a spanta di e acusacion cu e ta forma parti di un organizacion criminal.

Vos na yoramento a splica Hues: E acusado Vos a splica Hues cu e tabata hopi concentra den su trabao cu un proyecto “Taxi Pirata” y e ta haya cu si pasa informacion na cierto media, lo duna bista na comunidad kico tur Polis ta haci. Esaki lo crea confianza back den comunidad pa cu Polis.

Segun Vos, e tabata haya bon reaccion di comunidad. El a bisa Hues cu el a haci esaki no pa haya nada a cambio. El a bisa cu e tabata traha mas pa Polis y no na cas. E tabata kier haya informacion di comunidad y a haya esaki. Tabata hopi ocupa. El a bisa cu henter cuerpo policial ta suministra informacion na prensa.

Hues a bisa cu e tin e impresion cu Vos no tabata suministra informacion pa gana placa. Hues a bisa cu e ta compronde cu Vos kier a duna bon imagen con Polis ta traha. Di otro banda di e storia, Vos no ta e promer cu a comparti informacion cu prensa haciendo uso di radio di Polis. Tin varios oficial di Polis cu a worde condena. Hues a bisa cu e no por compronde pakico Vos ta bay haci algo asina toch, sabiendo cu e ta castigabel. Door di suministra informacion por a pone bida di Polis na peliger.

Vos a bisa cu e sa cu coleganan a worde condena pero e kier a haya confianza den comunidad pa Polis cual a worde perdi, pa asina e haya informacion pa e proyecto cu e tabata haci.

Duna cierto media informacion: Hues a mustra cu na cas di Vos a haya 3 Computer Laptops cu tabata conecta cu e Tetra-Radionan di Polis. Riba e Computer Laptops tabatin e app/programa “Zello PTT Walkie Talkie” pa asina ‘re-transmiti’ y pasa informacion simultaneamente pa cierto medianan. Asina cu e Tetra-Radio di Polis cuminsa ‘papia’, e app di Zello riba e computer ta cuminsa ‘transmiti’ pa tur esnan cu ta conecta como ‘oyente’ (‘listener’).

Den Corte a splica, cu riba un di e Computer Laptopnan como ‘listener’, Recherche a descubri cu tabatin nomber di e esnan cu ta scucha e transmision di Zello. Tambe Recherche a bin descubri un listener cu tabatin nomber di ‘Giel’ cu ta un media. Tabatin otro listener cu riba screen di Zello tabata ‘Alex Ponson’.

Na opinion di Hues, si mira e instalacion, por conclui cu e Tetra-Radionan di Aruba cu ta scrambled y den circuito sera, toch via e app di Zello tabata pasa tur combersacion abiertamente pa tur otro cu ta scuchando e canal ey di Zello, incluyendo algun periodista.

Hues ta haya cu e Tetra-Radionan a worde usa pa otro proposito cu realmente nan ta. Via GPS a saca afor cu e instalacion aki tabata operando pa un tempo caba.

Haya placa di cierto prensa: Hues a mustra cu a bin descubri chats riba WhatsApp cu Vos tabatin cu cierto medio di prensa. Hues a menciona Richard Lacle, Nelson “Speed” de Andrade, Norben Giel, cu kende Vos tabatin chatnan amplio. Tambe tin chats unda Vos tabata pidi nan placa.

Vos a bisa Hues cu e tabata presta placa y tambe pidi sponsor pa un team cu su yiu ta forma parti di dje.

Hues a bisa cu loke Vos tabata haci, ta crea e impresion cu e tabata haya placa pa pasa informacion. Na opinion di Hues, kico Vos tabata haci cu e placa, no ta importante den e caso aki.

Hues mustra cu tin chat cu Brian Koolman riba e instalacion di Tetra-Radio. Vos a bisa Hues cu e tabata suministra informacion na Giel, Lacle y Speed. El a bisa cu Koolman ta traha pa Speed.

Organisacion criminal: Hues a puntra Fiscal, cu ta acusa Vos di ta forma parti di un organizacion criminal, pero con a para cu Giel, Lacle, Speed y Koolman. Hues a bisa cu esaki ta un acusacion hopi pisa contra Vos cu tin un castigo maximo di 8 aña di prison. Hues bisa cu e acusacion aki no a bay pa e otro agentenan. Fiscal a bisa Hues cu esaki ta un otro contexto. Awor ta trata di un operacion pa un periodo hopi largo. Fiscal a bisa cu e acusacion tin diferente categoria y no ta nada di haci cu organizacion manera mafia.

Vos a remarca cu e otro casonan, e agentenan a coy Tetra-Radio y facilita e aparatonan na cierto medionan y nan a keda 10 y 26 dia sera. Nan a haya menos castigo cu Vos. Fiscal a puntra Vos si nan ta menos castigabel cu Vos. Fiscal a mustra cu Vos tabatin instalacion na su cas y tabata facilita cierto media pa añas contra ley.

Tin debe di 3.9 miyon: Hues a remarca cu el a nota cu Vos, ademas di ta Polis, e tabata traha seguridad y tin otro companianan. E tin hopi debe y hasta tin situacion cu hende a laga pone beslag riba parti di su salario. Hues ta haya cu esaki ta hopi peligroso pasobra e por crea e situacion cu hendenan ta facilita placa pa cosnan cu no ta bon.

Fiscal a bisa cu actualmente Vos debe na instancianan 3.9 miyon Florin. A haci investigacion financiero y Fiscal ta bou impresion cu Vos a perde control total riba su situacion financiero.

Fiscal: Fiscal a bisa cu a cuminsa un investigacion riba e motibo cu fotografonan di media y prensa ta tur caminda promer cu Polis yega na un lugar di suceso. Ey a cuminsa sospecha cu media lo tabata scucha Tetra-Radio di Polis. Fiscal a bisa cu tabatin casonan penal den Corte caminda a castiga e agentenan y a kere cu esaki a stop. Sinembargo no ta asina. El a bisa cu dia 16 Maart 2023, Cuerpo Policial a haci denuncia di ladronicia di Tetra-Radionan. A constata cu tabatin 3 aparato di Tetra-Radio na un localidad y ta cendi.

Mas cu 9 mil informacion di Polis scucha: Fiscal a mustra cu desde 2018 tres di e Tetra-Radionan tabata na Vos como Polis di Bario. Investigacion mustra cu Vos tabata suministra informacion na Lacle, Giel y Andrade. Asina a haci investigacion na cas di Vos y a haya tres laptop instala riba 3 Tetra Radio poni riba KPA Canal 1, cu ta e canal general di Polis. Tabata usa e programa Zello pa asina manda informacion na cierto media. Ta asina cu 2 di e laptops a worde desactiva di distancia pa daña investigacion.

Recherche a logra habri un Computer Laptop caminda a haya 9.572 informacionnan di Polis manda pa cierto media. A haya un aparato di MiFi cu carchi di data conecta na 24 ora. Fiscal a hasta mencion cu segun declaracion di Vos, Speed a ofrece 1.500 Florin pa haya un radio pero el a nenga. Despues Speed a bolbe ofrece 1.500 Florin mas pero el a keda nenga. Segun Fiscal, Vos a declara cu dos biaha Koolman a bay su cas pa traha riba e instalacionnan.

Exigencia di Fiscal: Fiscal a bisa cu e ta haya Vos culpabel di tur e acusacionnan y a exigi 36 luna di prison (3 aña) di cual 8 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Fiscal a exigi tambe cu pa 5 aña, Vos no por eherce e trabao di Polis.

Defensa: Abogado mr. de Sousa a bisa Hues cu Vos a admiti di a haci malo. E abogado a bisa cu e no ta haya cu por papia di malversacion y horta Tetra-Radio. Na opinion di e abogado, Vos tabatin e Tetra-Radionan na su disposicion.

E abogado a cuestiona e acusacion di organizacion criminal. El a remarca pakico e otronan no ta den Corte. No ta conoci tampoco si Ministerio Publico lo bay persigui nan. E abogado a bisa cu no por papia di un organizacion criminal si no tin otro miembronan di organizacion.

Na opinion di mr. de Sousa, e hecho cu tabata cambia kabel of bateria di e aparatonan, no ta suficiente pa papia di un organizacion criminal. E tres medianan cu tabatin Computer Laptop, ta competi cu otro. No por papia di organizacion. E meta di e grupo aki tabata haya informacion y nada criminal.

Sentencia: Hues a pospone e caso pa mas o menos 45 minuut y despues a bolbe y dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e no ta haya legalmente proba cu Vos ta forma parti di un organizacion criminal y a declar’e liber di e acusacion ey.

Pero Hues ta haya Vos culpabel si di e otro acusacionnan. Hues a condena Vos na 16 luna di prison, di cual 8 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Hues a bisa cu e ta prohibi Vos di traha como Polis pa un periodo di 3 aña. E decision aki a haci cu Diabierna atardi mes Vos a haya su libertad.